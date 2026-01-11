پاک بحریہ کا ایل وائی 80 این میزائل کا کامیاب تجربہ
لوئٹرنگ میونیشن ،بغیر پائلٹ سطحی بحری جہاز کی صلاحیتوں کو بھی آزمایا بحری دفاع اور قومی سمندری مفادات کے تحفظ یقینی بناتے رہیں گے :امیر البحر
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)پاک بحریہ نے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ کیاہے ، آئی ایس پی آر کے مطابق پاک بحریہ نے شمالی بحیرہ عرب میں ایک جامع بحری مشق کے ذریعے اپنی آپریشنل تیاری اور جنگی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا جس میں بدلتی ہوئی بحری جنگی حکمتِ عملی کے تقاضوں کے مطابق روایتی اور بغیر پائلٹ نظاموں کی صلاحیتوں کو کامیابی سے آزمایا گیا،مشق کے دوران پاکستان نیوی نے جدید فضائی دفاعی نظام کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمودی لانچنگ سسٹم سے ایل وائی80 این زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا کامیاب لائیو فائر کیا۔
توسیع شدہ فاصلے پر فائر کیے گئے میزائل نے فضائی ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کیا، جس سے پاکستان نیوی کے جدید طویل فاصلے تک موثر فضائی دفاعی نظام کی تصدیق ہوئی۔ مشق میں جدید لوئٹرنگ میونیشن کے ذریعے سطحِ آب کے اہداف کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا، لوئٹرنگ میونیشن نے درستی کے ساتھ اہداف کو تباہ کر کے پاکستان نیوی کی پریسیژن سٹرائیک صلاحیتوں کا واضح ثبوت فراہم کیا، جو جدید بحری جنگ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، بغیر پائلٹ سطحی بحری جہاز (ان مینڈ سرفیس ویسل)کے کامیاب کھلے سمندر میں آزمائشی تجربات بھی کیے گئے جو خودکار بحری ٹیکنالوجی میں ایک اہم پیش رفت قرار دئیے جا رہے ہیں، ان تجربات کے دوران پلیٹ فارم کی تیز رفتار کارکردگی، انتہائی پھرتی، درست نیویگیشن اور سخت موسمی حالات میں موثر صلاحیتوں کا کامیاب مظاہرہ کیا گیا۔
یو ایس وی کو کم خطرے اور زیادہ اثر رکھنے والا اسٹیلتھ ٹیکٹیکل انٹرسیپٹر قرار دیا گیا ہے ، مشق کا مشاہدہ کمانڈر پاکستان فلیٹ نے کیا، پاکستان نیوی کی جدید نظاموں کے موثر استعمال کی بھرپور صلاحیت کو اجاگر کیا گیا۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے افسروں اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور عملی قابلیت کو سراہا اور کہا پاکستان نیوی ہر صورت میں پاکستان کے بحری دفاع اور قومی سمندری مفادات کے تحفظ کو یقینی بناتی رہے گی۔صدرِمملکت آصف علی زرداری،وزیر اعظم شہباز شریف ، وزیر داخلہ محسن نقوی ، سپیکر سردار ایاز صادق ، وزیراعلیٰ مریم نواز نے ایل وائی میزائل اور لوئٹرنگ میونیشن کے کامیاب تجربے پر پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراجِ تحسین پیش کیا ۔