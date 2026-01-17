صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوشوارے جمع نہ کرانے پر وفاقی وزرا ، پارلیمنٹ ، صوبائی اسمبلیوں کے 159 ارکان کی رکنیت معطل

  • پاکستان
گوشوارے جمع نہ کرانے پر وفاقی وزرا ، پارلیمنٹ ، صوبائی اسمبلیوں کے 159 ارکان کی رکنیت معطل

اسلام آباد(دنیا نیوز،مانیٹر نگ ڈیسک ، سٹاف رپورٹر )الیکشن کمیشن نے اثاثوں کے گوشوارے جمع نہ کروانے پر 159 ار اکین پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی۔

قومی اسمبلی کے 32، پنجاب اسمبلی کے 50، سندھ اسمبلی کے 33، خیبر پختونخوا اسمبلی کے 28، بلوچستان اسمبلی کے 7 اور سینیٹ کے 9 ارکان کی رکنیت معطل کی گئی۔ وفاقی وزیر مصدق ملک، خالد مقبول صدیقی، ارشد وہرا، سردار اختر مینگل، سید عبدالقادر گیلانی، علی موسیٰ گیلانی، سائرہ افضل تارڑ اور مہرین رزاق بھٹو کی رکنیت بھی معطل کر دی گئی ہے ۔سندھ اسمبلی سے سپیکر اویس قادر شاہ، قائم علی شاہ اور آغا شہباز درانی کی رکنیت معطل کی گئی جبکہ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الر حمن ،سعید غنی کی رکنیت بھی معطل کی گئی۔سینیٹ سے فوزیہ ارشد، عابد شیر علی، مراد سعید اور نور الحق قادری کی رکنیت معطل کی گئی۔معطل ارکان رکنیت بحال ہونے تک پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کی کسی کارروائی کا حصہ نہیں بن سکتے ۔دوسری جانب قومی اسمبلی کے اجلاس میں سپیکر قومی اسمبلی نے 32 ارکان کو اثاثہ جات کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع نہ کروانے پر ایوان میں داخلے سے روک دیا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں سپیکرنے کہاکہ ریٹرنزجمع نہ کرانے پر 32ارکان کی حاضری نہیں ہے اوروہ معطل ہیں ۔سپیکرنے کسی رکن کانام لئے بغیرکہا کہ اس وقت بھی ریٹرن جمع نہ کرانے والے بعض ار کان ہائوس میں موجود ہیں وہ ایوان سے چلے جائیں ۔سپیکر نے ہدایت کی کہ اثاثہ جات کی تفصیلات جمع نہ کروانے والے ارکان کو حاضری نہ لگانے دی جائے ، لسٹ موجود ہے اپنے نام دیکھ لیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

انڈر 19 ورلڈ کپ : انگلینڈ نے پاکستان کو ہرا دیا ، آسٹریلیا کی آئر لینڈ پر فتح

پی ایس بی نے ہاکی کلبوں کی سکروٹنی کا باضابطہ آغاز کر دیا

ورلڈ کپ میں شرکت، آئی سی سی کا وفد ڈھاکہ جائیگا

اوور کی آخری گیند پر سمتھ کا سنگل سے گریز، بابر ناراض

کرسٹیانو رونالڈو کی 2025 کی آمدن حیران کن بلندیوں پر پہنچ گئی

ساف ویمنز فٹسال ،پاکستان نے تاریخ رقم کردی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak