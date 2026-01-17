صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایس بی نے ہاکی کلبوں کی سکروٹنی کا باضابطہ آغاز کر دیا

  • کھیلوں کی دنیا
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان سپورٹس بورڈ نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے آئندہ انتخابات کو شفاف و معتبر بنانے کے لیے ملک بھر کے ہاکی کلبوں کی سکروٹنی کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔۔۔

پاکستان سپورٹس بورڈ نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے آئندہ انتخابات کو شفاف و معتبر بنانے کے لیے ملک بھر کے ہاکی کلبوں کی سکروٹنی کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے ۔ یہ عمل پی ایس بی-پی ایچ ایف آئین اور پی ایس بی و پی ایچ ایف کے درمیان طے شدہ انتخابی فریم ورک کے عین مطابق کیا جا رہا ہے۔ 

 

