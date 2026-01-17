پی ایس بی نے ہاکی کلبوں کی سکروٹنی کا باضابطہ آغاز کر دیا
پاکستان سپورٹس بورڈ نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے آئندہ انتخابات کو شفاف و معتبر بنانے کے لیے ملک بھر کے ہاکی کلبوں کی سکروٹنی کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے ۔ یہ عمل پی ایس بی-پی ایچ ایف آئین اور پی ایس بی و پی ایچ ایف کے درمیان طے شدہ انتخابی فریم ورک کے عین مطابق کیا جا رہا ہے۔