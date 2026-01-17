صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انڈر 19 ورلڈ کپ : انگلینڈ نے پاکستان کو ہرا دیا ، آسٹریلیا کی آئر لینڈ پر فتح

  کھیلوں کی دنیا
انڈر 19 ورلڈ کپ : انگلینڈ نے پاکستان کو ہرا دیا ، آسٹریلیا کی آئر لینڈ پر فتح

پاکستانی بولنگ لائن کی محنت کی لاج بیٹنگ لائن نہ رکھ سکی، گرین شرٹس 211 رنز کے تعاقب میں 173 رنز تک محدود رہی آئرلینڈ نے 7 وکٹ پر 235 رنز بنائے آسٹریلیا نے ہدف 40 ویں اوور میں حاصل کرلیا،سٹیون ہوگن نے کی 115 رنز کی اننگز

ہرارے (سپورٹس ڈیسک)انڈر 19 ورلڈ کپ میں انگلش ٹیم نے پاکستانی ٹیم کو 37 رنز سے ہرا دیا، گرین شرٹس 211 رنز کے تعاقب میں 173 رنز تک محدود رہی۔ آسٹریلیا نے آئرلینڈ کو 8 وکٹوں سے شکست دی۔ہرارے میں کھیلے گئے میچ میں پاکستانی بولنگ لائن کی محنت کی لاج بیٹنگ لائن نہ رکھ سکی، یوں آسان ہدف کے تعاقب میں ٹیم اپنے پہلے ہی گروپ میچ میں شکست سے دوچار ہوئی ہے ۔گرین شرٹس کے کپتان فرحان یوسف نے 65 رنز کی نمایاں باری کھیلی اور کوئی کھلاڑی خاطر خواہ پرفارمنس دینے میں ناکام ثابت ہوا۔اس سے قبل انگلش ٹیم 46 اعشاریہ 5 اوورز میں 210 رنز بناکر ڈھیر ہوگئی تھی، انگلینڈ کے فیلکونر نے سب سے زیادہ 66 رنز کی اننگز کھیلی تھی۔

پاکستان کے احمد حسین نے 3، علی رضا، عبدالسبحان اور مومن قمر نے 2، 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا۔لیگ سپنر احمد حسین نے کہا کہ وکٹ سپنرز کے لئے سازگار ہے ، سادہ سا پلان تھا کہ ڈاٹ بال کرانی ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ ٹیم میں سارے فیلڈرز اچھے ہیں، آپس میں رن آؤٹ کرنے میں مقابلہ ہوتا ہے ۔دوسری طرف آسٹریلیا نے آئرلینڈ کو 8 وکٹ سے ہرا دیا ہے ۔ونڈہیوک میں کھیلئے گئے میچ میں آئرلینڈ انڈر 19 ٹیم نے 7 وکٹ پر 235 رنز بنائے جبکہ آسٹریلیا نے ہدف 40 ویں اوور میں حاصل کرلیا۔آسٹریلیا کے سٹیون ہوگن نے 115 رنز کی اننگز کھیلی جبکہ نتیش سیموئل نے ناقابل شکست 77 رنز بنائے ۔

 

