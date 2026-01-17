صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نویں، دسویں، گیارہویں، بارہویں کا امتحانی شیڈول جاری

  • پاکستان
نہم، دہم سالانہ امتحانات 27 مارچ، فرسٹ ائیر، سیکنڈ ائیر کے 20مئی سے شروع نویں، دسویں سپلیمنٹری امتحانات6اکتوبر،انٹر میڈیٹ کے 3نومبر کو ہوں گے

لاہور(خبر نگار)نویں، دسویں، گیارہویں اور بارہویں جماعت کے امتحانات اور نتائج کا ابتدائی شیڈول جاری کر دیا گیا۔ پنجاب بورڈز کمیٹی آف چیئرمین نے امتحانی شیڈول کی باضابطہ منظوری دیدی۔ دسویں جماعت کے امتحانات 3 کی بجائے 27 مارچ سے شروع ہونگے ۔ پنجاب بورڈز کمیٹی آف چیئرمین کے مطابق صوبہ بھر میں نہم اور دہم جماعت کے سالانہ امتحانات 27 مارچ 2026 سے شروع ہونگے ۔ دسویں جماعت (پارٹ ٹو) کا نتیجہ 6 اگست 2026 جبکہ نویں جماعت (پارٹ ون) کا نتیجہ 2 ستمبر 2026 کو جاری کیے جانے کا امکان ہے ۔نویں اور دسویں جماعت کے سپلیمنٹری امتحانات 6 اکتوبر 2026 سے شروع ہوں گے ، جن کے نتائج بعد میں جاری کیے جائیں گے ۔ادھر گیارہویں اور بارہویں جماعت کے سالانہ امتحانات 20 مئی 2026 سے شروع ہوں گے ۔ بارہویں جماعت کا نتیجہ 23 ستمبر 2026 جبکہ گیارہویں جماعت کا نتیجہ 22 اکتوبر 2026 کو متوقع ہے ۔انٹرمیڈیٹ کے سپلیمنٹری امتحانات 3 نومبر 2026 سے شروع ہوں گے ، جبکہ ان کے نتائج 12 جنوری 2027 کو جاری کیے جانے کا امکان ہے ۔ یہ شیڈول پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز پر لاگو ہو گا۔امتحانی شیڈول کے اعلان کے بعد طلبہ اور والدین نے تیاریوں کا آغاز کر دیا، جبکہ تعلیمی بورڈز کو امتحانی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے ۔

