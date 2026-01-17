صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایل این جی کی قیمت میں مزید 5 فیصد سے زائد کمی، نوٹیفکیشن جاری

  • پاکستان
ایل این جی کی قیمت میں مزید 5 فیصد سے زائد کمی، نوٹیفکیشن جاری

لاہور (دنیا نیوز)ایل این جی کی قیمتوں میں مزید کمی کر دی گئی۔اوگرا نے ایل این جی کی قیمت میں کمی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔

 نوٹیفکیشن کے مطابق ایس ایس جی سی کے لیے ایل این جی5 اعشاریہ 26 فیصد سستی کردی گئی۔اوگرا نے سوئی سدرن سسٹم کیلئے نئی قیمت 10 اعشاریہ 21 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر کر دی ۔ سوئی ناردرن سسٹم کیلئے درآمدی گیس اعشاریہ55 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو سستی ہو گئی۔نوٹیفکیشن کے مطابق سوئی ناردرن سسٹم پر درآمدی گیس کی نئی قیمت 11اعشاریہ27 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر کی گئی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

سلامتی کونسل:ایرا ن اور امریکا کے ایک دوسرے پر الزامات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak