ایل این جی کی قیمت میں مزید 5 فیصد سے زائد کمی، نوٹیفکیشن جاری
لاہور (دنیا نیوز)ایل این جی کی قیمتوں میں مزید کمی کر دی گئی۔اوگرا نے ایل این جی کی قیمت میں کمی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔
نوٹیفکیشن کے مطابق ایس ایس جی سی کے لیے ایل این جی5 اعشاریہ 26 فیصد سستی کردی گئی۔اوگرا نے سوئی سدرن سسٹم کیلئے نئی قیمت 10 اعشاریہ 21 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر کر دی ۔ سوئی ناردرن سسٹم کیلئے درآمدی گیس اعشاریہ55 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو سستی ہو گئی۔نوٹیفکیشن کے مطابق سوئی ناردرن سسٹم پر درآمدی گیس کی نئی قیمت 11اعشاریہ27 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر کی گئی ہے ۔