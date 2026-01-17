پمز کے ڈاکٹرز کی ٹیم کی اڈیالہ جیل آمد، عمران خان کا طبی معائنہ
راولپنڈی(خبر نگار ، مانیٹرنگ ڈیسک ) پمز ہسپتال کے ڈاکٹرز کی ٹیم نے جیل میں عمران خان کا طبی معائنہ کیا۔
جیل ذرائع کے مطابق عمران خان کے طبی معائنے کے لیے پمز ہسپتال کے ڈاکٹرز کی 3 رکنی ٹیم اڈیالہ جیل پہنچی۔جیل ذرائع کے مطابق ڈاکٹرزکی ٹیم میں ڈاکٹر ذوالفقار، ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر عاصل شامل تھے ۔ذرائع نے بتایا کہ ڈاکٹرز نے عمران کی آنکھوں اور دانتوں کا معائنہ کیا، ٹیم میں شامل جنرل فزیشن نے بانی کا مکمل طبی معائنہ کیا۔جیل ذرائع نے کہا کہ ڈاکٹرز نے ان کو کچھ دوائیں تجویز کی ہیں ، ڈاکٹرز کی ٹیم جیل انتظامیہ کو میڈیکل رپورٹ بھیج دے گی۔