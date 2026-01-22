صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیرسٹرقاسم اسلام آباد ہا ئیکورٹ بارکے بلا مقابلہ جنرل سیکر ٹری منتخب

  • پاکستان
بیرسٹرقاسم اسلام آباد ہا ئیکورٹ بارکے بلا مقابلہ جنرل سیکر ٹری منتخب

اسلام آباد (اپنے نامہ نگارسے ) اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں بیرسٹر قاسم نواز عباسی بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے ۔

 کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آخری تاریخ گزرنے کے بعد کوئی امیدوارسامنے نہیں آیا جس کے باعث انہیں بلا مقابلہ منتخب قرار دیا گیا۔ صدر اور دیگر عہدوں پر انتخابات 14 فروری کو ہونگے ۔ بار کے صدر واجد علی گیلانی نے گزشتہ ر وز صدارت کیلئے دوبارہ کاغذات نامزدگی جمع کردائیے ، الیکشن بورڈ کے منظور احمد ججہ نے ان سے کاغذات نامزدگی وصول کیے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

بورڈ آف پیس :مقصد عالمی تنازعات کے حل میں مدد

یورپی یونین بھارت کیساتھ دفاعی معاہدے پر تیار

غزہ :اسرائیلی حملے ،3صحافیوں سمیت 11فلسطینی شہید

سپین :ایک اور ٹرین پٹڑی سے اتر گئی، ڈرائیور ہلاک ، 37 زخمی

جنوبی کوریا :مارشل لا کے نفاذ میں مدد سابق وزیر اعظم ہان کو 23 سال قید

امریکا :ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیوں کیخلاف ملک بھر میں مظاہرے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
آزادی اور بھوک
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
راکھ
عمران یعقوب خان
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین …(2)
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل ؟ … (2)
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ دعا
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak