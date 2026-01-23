اتنے لاعلم نہیں یہ سمجھ نہ سکیں حق پر ڈاکا کس نے ڈالا : اچکزئی
عمران کی پارٹی کا مینڈیٹ چھینا گیا،اقلیتی نشستیں خیرات کی طرح بانٹی گئیں جمہوری مزاج ہوتا تو جماعتیں نشستیں لینے سے انکار کر دیتیں:میڈیا سے گفتگو
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی نے کہا ہے ہم شریف ہوں گے لیکن اتنے لاعلم نہیں کہ یہ سمجھ نہ سکیں کہ ہمارے حق پر ڈاکا کس نے ڈالا اور یہ غیر آئینی ترامیم کون لارہا ہے ۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہم جمہور کے اس سلوگن کو تمام تر مراعات پر فوقیت دیتے ہیں۔ عمران خان کا ساتھ دے کر ہم کوئی احسان نہیں کر رہے بلکہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔8 فروری کو ہم نے علامتی طور پر اس لیے منتخب کیا کیونکہ اسی دن عوام کے ساتھ ظلم ہوا۔ عمران خان کی پارٹی کا مینڈیٹ چھینا گیا اور اقلیتی نشستیں خیرات کی طرح بانٹ دی گئیں۔ اگر واقعی جمہوری مزاج ہوتا تو سیاسی جماعتیں ان نشستوں کو لینے سے انکار کر دیتیں۔