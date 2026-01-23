صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں کا ایک اورمشترکہ خط سامنے آیا ہے جس میں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، محمود الرشید۔۔۔

 اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ نے ووٹر کیلئے عمر کی حد 25 سال کرنے کی تجویز پر شدید تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسی نوعیت کا جاہلانہ اقدام بی اے کی ڈگری کی پابندی تھا جو بعد میں واپس لینا پڑا ۔جب شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس اور شادی کی عمر 18 سال ہے تو ووٹ ڈالنے کی عمر 25 سال کرنے کا کیا جواز ؟۔ وزیرمنصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ ووٹر کی عمر 18 سال سے بڑھا کر 25 سال کرنے سے متعلق جو خبریں پھیل رہی ہیں وہ بنیاد ہی نہیں رکھتیں۔احسن اقبال نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں تصدیق کی کہ ایسی کوئی قانون سازی زیرِ غور نہیں اور نہ ہی حکومت نے اس بارے میں کوئی بل تیار کیا ہے ۔ 

