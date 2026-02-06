صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچستان : آپریشن ردا لفتنہ 1 کامیاب، 216 دہشتگرد ہلاک

  • پاکستان
بلوچستان : آپریشن ردا لفتنہ 1 کامیاب، 216 دہشتگرد ہلاک

بھارتی پراکسی قیادت سمیت کمانڈ سسٹم تباہ ، غیر ملکی اسلحہ اور جدید آلات برآمد حکومت بلوچستان کا صورتحال معمول پر آنیکا اعلان ،انٹرنیٹ آج بحال ہوجائیگا

اسلام آباد (نامہ نگار،مانیٹرنگ ڈیسک ،نیوزایجنسیاں)سکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں جاری آپریشن ردالفتنہ1کامیابی سے مکمل کرلیا، جس میں 216دہشت گرد ہلاک ہوگئے جبکہ بھارتی پراکسی قیادت سمیت کمانڈ سسٹم تباہ کرد یاگیا۔پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر)کے مطابق پنجگور اور ہرنائی میں انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز میں 216 دہشتگرد جہنم واصل کردئیے گئے جس کے نتیجے میں بھارتی پراکسی نیٹ ورکس کو شدید دھچکا پہنچا اورفتنہ الہندوستان کی بلوچستان میں بدامنی کی کوششیں خاک میں ملا دی گئیں، اس آپریشن میں ہلاک دہشتگردوں سے غیر ملکی اسلحہ،دھماکہ خیز مواد اور جدید آلات کا بڑا ذخیرہ برآمد ہوا۔

دہشتگردوں کوبیرونی سہولت کاری اور لاجسٹک سپورٹ کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔آئی ایس پی آر کے مطابق اس آپریشن کے دوران 36 معصوم شہری شہید ہوئے اور مادر وطن کے دفاع میں 22 بہادر جوانوں نے جامِ شہادت نوش کیا۔ پاکستان کی مسلح افواج حکومت پاکستان کے قومی ایکشن پلان کے دائرہ کار میں دہشت گردی کی تمام شکلوں اور مظاہر سے نمٹنے کے اپنے عزم پر ثابت قدم ہیں اور دہشت گردی کے خطرات کے مکمل خاتمے تک انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں پورے عزم کے ساتھ جاری رہیں گی۔ حکومت بلوچستان نے کوئٹہ سمیت صوبے بھر میں صورتحال معمول پر آنے کا اعلان کر دیا البتہ کوئٹہ کے کچھ علاقوں میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن جاری ہونے کی تصدیق کی ہے ۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے کہا کہ کوئٹہ میں آپریشن میں 100مشتبہ افراد کو حراست میں لیاگیا،اسلحہ بھی برآمدہوا۔

شہر میں آج انٹرنیٹ ڈیٹا بحال ہوجائے گا،جن علاقوں میں سرچ اینڈ کومبنگ آپریشن جاری ہے وہاں انٹرنیٹ سروس متاثر ہوسکتی ہے ۔صدر مملکت آصف علی زرداری نے بلوچستان میں آپریشن ردالفتنہ 1 کی کامیاب تکمیل پر سکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراجِ تحسین پیش کیا ۔انہوں نے کہا کہ ملک سے بیرونی پشت پناہی میں ہونے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ اولین ترجیح ہے ۔ وزیراعظم شہباز شریف کاکہناتھاکہ قوم اپنے شہدا کی قربانی کبھی فراموش نہیں کر سکتی ۔ وزیراعلیٰ بلوچستان سرفرازبگٹی نے کہا کہ بی ایل اے ایک فتنہ ہے جو معصوم شہریوں اور مزدوروں کو نشانہ بناتا ہے ،یہ فتنہ بھارت کی ایماء پرپاکستان کی ترقی کے راستے میں حائل ہے ، پاکستان اپنی وحدت،ترقی اور عوام کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ایران اور امریکا آج عمان میں مذاکرات کیلئے تیار

ایپسٹین سکینڈل :برطانیہ میں بحران ،وزیراعظم کی معافی

ٹرمپ دور میں پہلی بار بٹ کوائن کی قیمتوں میں بڑی کمی

سونا ، چاندی کی قیمتیں گر گئیں

مودی کی صحت کا راز:25سال سے روزانہ دو کلو گالیاں کھاتا ہوں، بھارتی وزیراعظم

امریکا روس جوہری معاہدہ ختم ایٹمی خطرات میں اضافہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ
Dunya Bethak