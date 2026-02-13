صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیٹا اپڈیٹ نہ کرنے پر 2 ہزار افسروں کی ترقی خطر ے میں

  • پاکستان
ڈیٹا اپڈیٹ نہ کرنے پر 2 ہزار افسروں کی ترقی خطر ے میں

مختلف سروس گروپس کے گریڈ 17تا 22کے افسروں کے خلاف کارروائی کا عندیہ افسروں کو مکمل اور درست ڈیٹا ایچ آر ایم آئی ایس پر ترجیحاً اپڈیٹ کرنے کی ہدایت

اسلام آباد (ایس ایم زمان)اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم (ایچ آر ایم آئی ایس)میں ڈیٹا اپ ڈیٹ نہ کرنے والے تین سروس کیڈر گروپس کے 17 تا 22 گریڈ کے دو ہزار سے زیادہ افسران کے خلاف کارروائی اور ترقی روکنے کا عندیہ دیا ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے مطابق ڈیٹا اپ ڈیٹ نہ کرنے کی صورت میں افسران کی ترقی متاثر ہو سکتی ہے ۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن مراسلے میں کہا گیا ہے کہ متعدد ہدایات کے باوجود پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ، پولیس سروس آف پاکستان ، سیکرٹریٹ گروپ اور آفس مینجمنٹ گروپ کے متعدد افسران نے تاحال اپنا ریکارڈ ایچ آر ایم آئی ایس پر اپ ڈیٹ نہیں کیا۔ مراسلے کے مطابق سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ نے مذکورہ معاملہ کا نوٹس لیا ہے ۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے مطابق اتھارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ جو افسران مقررہ ہدایات پر عمل نہیں کریں گے ، ان کی ترقی پرمنفی اثرات مرتب ہوں گے ۔ مراسلے میں تینوں سروس گروپ کے افسران کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ترجیحی بنیادوں پر مکمل اور درست ڈیٹا ایچ آر ایم آئی ایس پر درج اور اپ ڈیٹ کریں۔ 

