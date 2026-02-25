صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

5 لاکھ میٹرک ٹن گندم مسابقتی بولی کے ذریعے بیچنے کی منظوری

  • پاکستان
5 لاکھ میٹرک ٹن گندم مسابقتی بولی کے ذریعے بیچنے کی منظوری

پاک پی ڈبلیو ڈی منصوبوں کیلئے 536 ملین کی ضمنی گرانٹ بھی منظور ،ای سی سی

 اسلام آباد (اے پی پی)کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی (ای سی سی) نے پاسکو کی 500000 میٹرک ٹن گندم مسابقتی بولی کے ذریعے فروخت کرنے کی منظوری دیدی۔  کمیٹی کا اجلاس وفاقی وزیر خزانہ و محصولات سینیٹر محمداورنگزیب کی زیرصدارت ہوا۔ مقامی گندم کی نظرِ ثانی شدہ ریزرو قیمت 4150 روپے فی 40 کلوگرام اور درآمدی گندم کی 3800 روپے فی 40 کلوگرام مقرر کی گئی۔اجلاس میں تحلیل شدہ پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ (پاک پی ڈبلیو ڈی) کے پی ایس ڈی پی منصوبوں کے لیے 536 ملین روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی منظوری دی گئی۔ منظور شدہ رقم متعلقہ قانونی اور آئینی تقاضوں کے مطابق مخصوص جاری منصوبوں کے لیے حکومت پنجاب اور حکومت خیبر پختونخوا کو منتقل کی جائے گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق
Dunya Bethak