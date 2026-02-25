گنڈاپور سے سکیورٹی واپس خیبرپختونخوا حکومت کی تردید
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک )خیبرپختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے سکیورٹی واپس لے لی گئی ،تاہم وزیراعلیٰ ہائوس پشاور نے سکیورٹی واپس لینے کی خبروں کی تردید کی ہے۔
علی امین گنڈاپور نے سکیورٹی واپس لیے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے اپنی پارٹی کی حکومت پر برہمی کا اظہار کیا ہے ،میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ رات گیارہ بجے وزیرِ اعلیٰ کے ڈپٹی سی ایس او نے میرے سکیورٹی اہلکاروں کو کال کی اور کہا کہ سی ایس او کا حکم ہے کہ آپ سب کلوز ہوجائیں،میرے پاس ایک جیمر، دو ڈبل کیبن اور ڈرائیور سمیت 14 افراد کا سٹاف تھا، ڈی آ ئی خان ایک حساس علاقہ ہے اور مجھے پہلے ہی تھریٹس ہیں، علی امین گنڈا پور نے کہا کہ وزیراعلیٰ ہاؤس میں اگر گاڑیاں کم ہیں تو میں اپنی گاڑیاں بھیج دوں گا، اب سکیورٹی مجھے واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، دوبارہ گاڑی یا سکیورٹی دی گئی تو میں نہیں لوں گا۔دوسری طرف وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کے پریس سیکر ٹری نے اپنے وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کی جانب سے علی امین گنڈاپور کی سکیورٹی واپس لینے سے متعلق زیر گردش دعووں میں کوئی صداقت نہیں ہے ۔