  • پاکستان
آلوبرآمدات کیلئے رکاوٹیں دور

اسلام آباد (نامہ نگار) وفاقی وزیر قومی غذائی تحفظ و تحقیق، رانا تنویر حسین نے کہا کہ پاکستان وسطی ایشیائی مارکیٹوں میں آلو کی برآمدات بڑھانے کے اقدامات کر رہا ہے ۔

یہ بات انہوں نے جمعہ کو کمیٹی برائے آلو کی برآمدات کے دوسرے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی جس کا مقصد پیداوار، اضافی ذخائر اور برآمدات کی سہولت کاری کا جائزہ لینا تھا۔ کمیٹی نے رعایتی فریٹ ریٹس، ریلوے اور لاجسٹک فراہم کنندگان کے ساتھ بہتر رابطہ کاری، اور سرحدی تجارت آسان بنانے کے اقدامات پر بھی غور کیا۔وفاقی وزیر نے کہا کہ موجودہ برآمداتی موقع کو فوری طور پر وسطی ایشیائی مارکیٹوں کے لیے استعمال کیا جائے تاکہ ملکی فراہمی پر دباؤ کم ہو اور کسان کم قیمت فروخت سے بچ سکیں۔انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ زیر التوا امور جلد نمٹائیں، رکاوٹیں دور کریں اور اضافی ذخائر کی روانی یقینی بنائیں۔ حکومت کسانوں کی حمایت، مارکیٹ کی قیمتیں مستحکم کرنے اور مربوط اقدامات کے ذریعے زرعی برآمدات کو فروغ دے رہی ہے ۔ اجلاس کا اختتام اس فیصلے کے ساتھ ہوا کہ برآمداتی رجحانات پر قریبی نگرانی جاری رکھی جائے اور اقدامات پر پیش رفت کے لیے فالو اپ اجلاس بلایا جائے ۔

