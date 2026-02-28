صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسٹاک ایکسچینج ،مندی، 55 فیصدحصص کی قیمتیں گرگئیں

  • کاروبار کی دنیا
اسٹاک ایکسچینج ،مندی، 55 فیصدحصص کی قیمتیں گرگئیں

830پوائنٹس کی کمی سے انڈیکس 168062پر بند ،89ارب روپے خسارہ 53کروڑ 62لاکھ سے زائدحصص کے سودے ،کاروباری حجم 22فیصد زائد رہا

کراچی(بزنس رپورٹر)پاک افغان جنگ، امریکا ایران کشیدگی اور روول اوور ویک کے دباؤ پر اسٹاک ایکسچینج میں ایک روزہ وقفے کے بعد کاروباری ہفتے کے آخری روز دوبارہ مندی کی لہر برقرار رہی۔ دوران ٹریڈنگ مندی کے سبب 55فیصد حصص کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی جبکہ سرمایہ کاروں کے 89ارب 09کروڑ 52ہزار 055روپے ڈوب گئے ۔ کاروباری دورانیے میں ایک موقع پر 487 پوائنٹس کی تیزی سے انڈیکس کی 1لاکھ 69ہزار پوائنٹس کی سطح بھی عبور ہوگئی تھی لیکن کمرشل بینکنگ، آئل اینڈ گیس، فرٹیلائزر اور آئی ٹی سیکٹر میں اپ سائیڈ پرافٹ ٹیکنگ سے تیزی مندی میں تبدیل ہوگئی جس سے ایک موقع پر 3081پوائنٹس کی مندی سے انڈیکس کی 1لاکھ 66ہزار پوائنٹس کی سطح بھی گرگئی ، تاہم اچھے منافع دینے والے اسٹاکس میں نچلی قیمتوں پر خریداری سرگرمیوں سے مندی کی شدت میں کمی واقع ہوئی ۔کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100 انڈیکس 830 پوائنٹس کی کمی سے 168062.17پوائنٹس پر بند ہوا، اسی طرح کے ایس ای 30انڈیکس،آل شیئرز انڈیکس اورکے ایم آئی 30 انڈیکس میں بھی مندی رہی۔ کاروباری حجم جمعرات کی نسبت 22.55فیصد زائد رہا ۔گزشتہ روز 53کروڑ 62لاکھ 41ہزار 529 حصص کے سودے ہوئے ۔مجموعی طور پر 472 کمپنیوں کے حصص کاکاروبار ہوا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

افغانستان میں فوجی ٹھکانے تہس نہس:آپریشن غضب للحق:افغان رجیم کے 297اہلکار اور خوارج ہلاک 450زخمی،18چوکیاں پاکستان کے قبضے میں،12سپوت شہید،27زخمی،سبی ،ایبٹ آباد،نوشہرہ میں ڈرون حملے ناکام

چین،روس،قطر،ترکیہ اور سعودی عرب ثالثی کیلئے متحرک:تنازع مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں:ترجمان افغان طالبان

افغان سر زمین کا پاکستان کیخلاف استعمال نا قابل قبول ،سمجھوتہ نہیں ہوگا:شہباز شریف

پاکستان کی سرحدیں آہنی دیوار،ٹکرانے والا ہر فتنہ پاش پاش ہوگا:مریم نواز

غزہ میں نسل کشی ناقابل برداشت،اسرائیلی خلاف ورزیاں فوری بندکی جائیں:اسحاق ڈار

ایم کیو ایم جو چاہے کرے،اسمبلی میں جو کہا وہ ناقابل قبول :وزیراعلیٰ سندھ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاک افغان جنگ اور اہلِ مذہب کا مخمصہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہماری اشرافیہ اور اَنا کی تسکین
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈائیلاگ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
آج کا مشرقِ وسطیٰ اور پاکستان
جاوید حفیظ
آصف عفان
رب مجھے معاف کرے
آصف عفان
Dunya Bethak