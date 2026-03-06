صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوک سینٹر حب:ریٹرننگ افسر کے دفتر میں آگ بھڑک اٹھی

  • پاکستان
سوک سینٹر حب:ریٹرننگ افسر کے دفتر میں آگ بھڑک اٹھی

حب(نمائندہ دنیا)سوک سینٹر حب میں قائم ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں دفتر میں موجود اہم سرکاری و انتخابی ریکارڈ کے متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔

ابتدائی اطلاعات کے مطابق آتشزدگی دفتر کے ایک حصے میں ہوئی، ذرائع کے مطابق دفتر میں انتخابی دستاویزات اور حساس نوعیت کا ریکارڈ موجود تھا، جس کے باعث نقصان کے خدشات میں اضافہ ہوا، ذرائع کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے نتیجے میں میر علی حسن زہری اور سردار محمد صالح بھوتانی کے ووٹوں سے متعلق ریکارڈ کے جل جانے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ، تاہم اس حوالے سے تا حال کوئی سرکاری طور پر تصدیق سامنے نہیں آئی۔فائر بریگیڈ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور آگ پر قابو پالیا۔پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے واقعے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سوک سینٹر کے مین گیٹ کے سامنے مین آرسی ڈی شاہراہ پر دھرنا دیا ۔پیپلز پارٹی کارکنان نے واقعہ سے متعلق شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

وارداتیں:شہری لاکھوں روپے ، فونز، قیمتی اشیا سے محروم

تھانہ مصطفی آباد:زیر حراست ملزم مبینہ پولیس تشددسے ہلاک

گورنر پنجاب کی سکیورٹی موومنٹ میں خلل ڈالنے پر 2 افراد گرفتار

گوجرانوالہ:6مبینہ مقابلے ، ایک ڈاکو ہلاک ، 5 زخمی، گرفتار

ڈی آئی خان میں سونے کی کان کنی کے دوران فائرنگ ، 3افراد جاں بحق

لاکھوں کے جانور موٹر سائیکل چوری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انسانوں کی بے رحمی کا قصہ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگ اور جنگ کے بعد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اسرائیل پاکستان کا پڑوسی بننا چاہتا ہے!
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خیبر وکربلا والے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
Situation Friend
آصف عفان
امیر حمزہ
ندوہ پارلیمنٹ اور اسرائیلی پارلیمنٹ
امیر حمزہ
Dunya Bethak