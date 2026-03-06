صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افضل نیازی کو عہدہ سے ہٹا دیا گیا،فیضان میر ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن تعینات

  • پاکستان
اسلام آباد(دنیا نیوز)ڈی جی ایف آئی اے نے ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرکل کو عہدے سے ہٹا دیا ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر افضل نیازی کو کلوز ٹو ہیڈ کوارٹر زکر دیا گیا جبکہ ان کی جگہ فیضان میر کو ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن تعینات کر دیا گیا ہے۔

