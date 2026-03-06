صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغانستان : خواتین تشدد واقعات پر عالمی ماہرین کی تشویش

  • پاکستان
افغانستان : خواتین تشدد واقعات پر عالمی ماہرین کی تشویش

ہر پانچ میں سے ایک خاتون تشدد کا شکار، عالمی خواتین انڈیکس میں آخری نمبر سخت گیر پالیسیوں سے خواتین تعلیم، روزگار ، صحت کی سہولیات سے بھی محروم

 اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) افغان طالبان کے دورِ حکومت میں خواتین کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہو گئی ،آئے روز تشدد کے واقعات میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے ۔ طالبان کی پسماندہ پالیسیوں کے باعث خواتین تعلیم، روزگار اور صحت کی بنیادی سہولیات سے بڑی حد تک محروم ہو چکی ہیں۔افغان جریدے نے امریکا کے جارج ٹاؤن انسٹی ٹیوٹ کی ایک رپورٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ عالمی خواتین انڈیکس میں افغانستان 181 ممالک میں آخری نمبر پر آ گیا ہے ،رپورٹ کے مطابق خواتین کو تعلیم ملازمت کے مواقع سے محروم ،صحت کی بنیادی سہولیات تک رسائی بھی محدود کردی گئی ، ہر پانچ میں سے ایک خاتون تشدد کا شکار ہے۔ ماہرین کے مطابق طالبان کی جانب سے متعارف کرائے گئے نئے فوجداری قوانین گھریلو تشدد کے واقعات میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ انصاف تک محدود رسائی اور سیاسی عمل میں خواتین کی مکمل عدم موجودگی نے ملک کو عالمی سطح پر مزید تنہائی کی طرف دھکیل دیا ۔تجزیہ کاروں کے مطابق طالبان حکومت کی موجودہ پالیسیوں نے نہ صرف خواتین کے بنیادی حقوق کو شدید متاثر کیا بلکہ اس کے نتیجے میں افغانستان کی معیشت اور بین الاقوامی ساکھ کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ایران پر حملے ،اے آئی کے وسیع استعمال پر نئے سوالات،خدشات

ایرانی جنگی جہاز کی تباہی پر اپوزیشن کی مودی پر شدید تنقید

ایران نے روس سے اسلحہ کی فراہمی کی کوئی درخواست نہیں کی:کریملن

سری لنکا نے ایرانی جنگی جہاز تحویل میں لے لیا

ایران پر حملہ ،امریکی سینیٹر ز کی اکثریت نے حمایت کردی

ٹرمپ نے ہوم لینڈ سکیورٹی چیف کو برطرف کر دیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انسانوں کی بے رحمی کا قصہ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگ اور جنگ کے بعد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اسرائیل پاکستان کا پڑوسی بننا چاہتا ہے!
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خیبر وکربلا والے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
Situation Friend
آصف عفان
امیر حمزہ
ندوہ پارلیمنٹ اور اسرائیلی پارلیمنٹ
امیر حمزہ
Dunya Bethak