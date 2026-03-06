صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2026 کا پہلا پولیو کیس،4 سالہ بچی میں وائرس کی تصدیق

  • پاکستان
2026 کا پہلا پولیو کیس،4 سالہ بچی میں وائرس کی تصدیق

کراچی،اسلام آباد (این این آئی،نیوز رپورٹر)سال 2026 کا پہلا پولیو کیس سامنے آگیا ،وزارت قومی صحت نے ملک میں رواں سال کے پہلے پولیو وائرس کیس کی سندھ کے ضلع سجاول کی بیلویونین کونسل کی رہائشی چارسالہ بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق کر دی ہے۔

 قومی ایمرجنسی آپریشنز سینٹر برائے انسداد پولیو کے مطابق اسلام آباد میں پولیو کے خاتمے کیلئے قائم ریجنل ریفرنس لیبارٹری نے بھی وائرس کی تصدیق کر دی ہے ۔ وزارت قومی صحت کے مطابق ملک کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے ۔ 1994 سے اب تک پولیو ویکسین کی بدولت پاکستان میں پولیو کیسز میں 99 اعشاریہ 8 فیصد کمی آ چکی ، 1990 کی دہائی کے اوائل میں اندازاً 20 ہزار کیسز کے مقابلے میں گزشتہ سال 2025 میں یہ تعداد کم ہو کر 31 رہ گئی تھی۔ رواں سال ملک بھر میں انسداد پولیو کی قومی مہم کے تحت 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جا چکے ہیں جبکہ آئندہ قومی مہم اپریل میں شروع کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے ۔ سندھ کے بعض اضلاع اور جنوبی خیبر پختونخوا کے حساس علاقوں میں وائرس کی موجودگی بدستور تشویشناک ہے ۔ ماہرین کے مطابق ان علاقوں میں مو ثر اور تسلسل کے ساتھ ویکسینیشن مہمات جاری رکھنا ناگزیر ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انسانوں کی بے رحمی کا قصہ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگ اور جنگ کے بعد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اسرائیل پاکستان کا پڑوسی بننا چاہتا ہے!
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خیبر وکربلا والے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
Situation Friend
آصف عفان
امیر حمزہ
ندوہ پارلیمنٹ اور اسرائیلی پارلیمنٹ
امیر حمزہ
Dunya Bethak