صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امید ہے عمران کو کیسز میں ریلیف ملے گا:بیرسٹر گوہر

  • پاکستان
امید ہے عمران کو کیسز میں ریلیف ملے گا:بیرسٹر گوہر

نیب متنازعہ اورسیاسی انجینئرنگ کیلئے استعمال ہوتا رہا :چیئرمین پی ٹی آئی محمود اچکزئی کو مذاکرات کا اختیار دیا ہواہے لیکن وہ کس سے کریں : گفتگو

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ امید ہے عمران خان کو کیسز میں ریلیف ملے گا۔ اب بھی شکر گزار ہیں کہ عدالت میں ان کے کیس لگ رہے ہیں، نیب متنازعہ رہا ہے اور سیاسی انجینئرنگ کیلئے استعمال ہوتا رہا ہے ۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے مزید کہا کہ کرپشن کے خلاف ایک ادارہ ضرور ہونا چاہیے ، جس ادارے کے سربراہ کو حکومت، اپوزیشن نے مل کر لگایا اس کو ایکسٹینشن دینا غلط ہے ۔بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پہلے کہا گیا 50 کروڑ سے کم کے کیسز نہیں بنیں گے ، دنیا میں کبھی ایسے قانون سازی نہیں ہوئی، سارے اداروں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ، چیئرمین نیب کی آج مدت پوری ہوئی اور سینیٹ سے قانون پاس کرلیا گیا۔چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ عمران خان نے بات چیت کرنے کا کہا اور محمود اچکزئی کو مذاکرات کا اختیار دیا ہوا ہے لیکن وہ مذاکرات کس سے کریں ، قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق بنائی گئی ڈاکیومینٹری درست نہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ناکامیوں کے باوجود پی سی بی پالیسیوں میں تسلسل کا خواہشمند

ورلڈکپ میں کوالیفائی کرکے قوم کو تحفہ دینگے :عماد بٹ

محمد یوسف بابر کو ون ڈے سکواڈ سے باہر نکالنے پر برہم

مارکرام نے سیمی فائنل شکست کو ٹیم کیلئے زوردار تھپڑ قراردیدیا

نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کے لیے ٹکٹوں کی تفصیلات جاری

ایران پر حملہ، خاتون فٹبالر پریس کانفرنس میں آبدیدہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انسانوں کی بے رحمی کا قصہ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگ اور جنگ کے بعد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اسرائیل پاکستان کا پڑوسی بننا چاہتا ہے!
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خیبر وکربلا والے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
Situation Friend
آصف عفان
امیر حمزہ
ندوہ پارلیمنٹ اور اسرائیلی پارلیمنٹ
امیر حمزہ
Dunya Bethak