مسلم امہ کو باہمی اتحادواتفاق سے امریکی جارحیت کا مقابلہ کرنا ہوگا:فضل الرحمٰن

  • پاکستان
سراج الحق کی امیر جے یو آئی سے ملاقات، مہنگائی پر تشویش، ایران پر اسرائیلی و امریکی حملوں کی مذمت فلسطین ،بیت المقدس کے مسئلے پر امت مسلمہ کو متحد ہوکر ان کے حقوق کیلئے مؤثر آواز اٹھانا ہوگی ، گفتگو

 اسلام آباد ( آن لائن ) سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے اسلام آباد میں سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الر حمن کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی، جس میں ملکی اور بین الاقوامی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ملاقات کے دوران خطے میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے ملک میں بڑھتی مہنگائی ، عوام کی مشکلات پر بھی عدم اطمینان کا اظہار کیا ،اس موقع پر امریکہ اور اسرائیل  کی جانب سے ایران پر حملے کی شدید مذمت کی گئی اور اسے خطے کے امن کے لئے خطرہ قرار دیا گیا ،مولانا فضل الر حمن نے کہا کہ مسلم امہ کو باہمی اتحاد و اتفاق کے ذریعے امریکی جارحیت کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے زور دیا کہ فلسطین اور بیت المقدس کے مسئلے پر امت مسلمہ کو متحد ہونا ہوگا تاکہ فلسطینی عوام کے حقوق کے لئے مؤثر آواز اٹھائی جا سکے ۔

مزید پڑہیئے

عجائب دنیا

تمباکو نوش کے بچوں کو میٹابولک مسائل کا سامنا ہوتا ہے

نیدر لینڈز میں سنہری مچھلی نے کار چلا کر ریکارڈ بنا دیا

مائیگرین سے فوری آرام، آئس کیوب کاآسان طریقہ

زیادہ چکنائی والی غذا دماغ پر غیر متوقع اثر ڈال سکتی ہے

102 سالہ خاتون جو 50 سال میں کبھی ہسپتال نہیں گئی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
احتجاج پسند اہلِ مذہب کے نام
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پرانی تحریروں کا خاموش ورق
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
استحکام اور قیمتوں میں استحکام
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، ایف بی آراور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
گورنرسندھ کو کیوں ہٹایا گیا؟
کنور دلشاد
سعود عثمانی
سنہرے پھول میں
سعود عثمانی
