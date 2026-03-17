بھوآنہ :چور نے واردات کرنے کیلئے 100 میٹر سے زائد سرنگ کھود ڈالی
چنیوٹ پولیس کے مطابق بھوآنہ کے علاقہ میں ملزم ندیم قصائی نے اپنے گھر کے ایک کمرے سے آڑھت کی دکان تک زیرِ زمین سرنگ کھودی اور اسی راستے سے دکان میں نقب لگا کر سامان چوری کرنے کی کوشش کی تاہم ملزم دکان سے سامان چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔حکام کے مطابق یہ واقعہ منگوآنہ پل کے قریب پیش آیا، پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر مزید تفتیش شروع کر دی ہے ۔