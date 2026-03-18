صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغانوں کی طویل مہمان نوازی بڑی غلطی،اللہ ہمیں اس پر معاف کردے:خواجہ آصف

  • پاکستان
افغانوں کی طویل مہمان نوازی بڑی غلطی،اللہ ہمیں اس پر معاف کردے:خواجہ آصف

ہسپتال پر حملے کا دعویٰ وہ کررہے ہیں جو نمازیوں،بچوں کوشہید کرتے ،مساجد اورسکولوں کو نشانہ بناتے ہیں

 اسلام آباد (دنیا نیوز)وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان طالبان رجیم کے الزامات پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانوں کی طویل مہمان نوازی بڑی غلطی تھی، اللہ ہمیں اس پر معاف کردے ۔سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں خواجہ آصف نے  کہا اپنی 78 سالہ تاریخ میں پاکستان نے کئی غلطیاں کی ہیں، لیکن افغانوں کی طویل مہمان نوازی سب سے بڑی غلطی تھی ، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے افغانستان کے ہسپتال پر حملے کا دعویٰ ان لوگوں کی جانب سے سامنے آ رہا ہے جو خود مسجدوں پر حملے کرواتے ، سر بسجود نمازیوں کو شہید کرتے ، عام شہریوں، بازاروں اور سکولوں کو نشانہ بناتے اور معصوم بچوں کو خون میں نہلاتے ہیں۔وزیر دفاع نے مزید کہا کہ منشیات کی سمگلنگ اور ریاست پر حملے کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہیں پاکستان پچاس سال سے پناہ دیتا رہا، جنہوں نے وعدے کئے لیکن ان کا احترام نہیں کیااور اربوں روپے کی کمٹمنٹ پوری کرنے کیلئے تاوان طلب کرتے ہیں ۔خواجہ آصف نے زور دیا کہ پاکستان نے نہ صرف افغانوں کو پناہ دی بلکہ ان کیلئے ایک سپر پاور کے ساتھ بھی ٹکرایا اور تین نسلوں تک ان کی مہمان نوازی کی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان، 837 پوائنٹس کا اضافہ

سونا ہزار روپے تولہ مہنگا، چاندی کی قیمت 128 روپے بڑھ گئی

آئی ٹی کے شعبے کی برآمدات میں رواں مالی سال ریکارڈ اضافہ

کوئٹہ میں ایکسپو سینٹر کے مقام پر قائمہ کمیٹی کو شدید تحفظات

یانگو پنجاب میں ٹرانسپورٹ آپریٹنگ لائسنس لینے والی پہلی رائیڈ کمپنی

200 روپے مالیت والے پرائز بانڈ کی قرعہ اندازی کے نتائج جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
ہمت اور استقامت اسے کہتے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پرویز مشرف سے کامران ٹیسوری تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جی آئی کے انسٹیٹیوٹ: ایک یاد
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کیا امریکہ جوہری حملہ کر سکتا ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
روٹی مہنگی اور بیانیہ سستا
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
پولیس کانسٹیبل سے کوچۂ سیاست تک
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak