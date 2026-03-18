حارث رؤف ڈیبیو کے بعد سے کامیاب ملکی ون ڈے با لر

32 سالہ پیسر کی 56 ون ڈے میچز میں 25.66 کی اوسط سے 103 وکٹیں

لاہور(سپورٹس ڈیسک )قومی ٹیم کے فاسٹ باولر حارث رؤف اپنے ڈیبیو کے بعد سے کامیاب ترین ملکی ون ڈے با لر بن گئے ۔32 سالہ حارث رؤف نے اکتوبر 2020 میں زمبابوے کیخلاف اپنے ون ڈے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور اب تک 56 ون ڈے میچز میں 25.66 کی اوسط سے 103 وکٹیں حاصل کرچکے ہیں جو اس عرصے میں کسی بھی پاکستانی باؤلر کی حاصل کردہ سب سے زیادہ وکٹیں ہیں۔اس عرصے کے دوران ون ڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے با لر نیپال کے سندیپ لامیچانے ہیں جنہوں نے 54 اننگز میں 112 وکٹیں لے رکھی ہیں۔ آسٹریلیا کے لیگ سپنر ایڈم زامپا 58 اننگز میں 111 وکٹیں لے کر اس فہرست میں دوسرے ، شاہین آفریدی 55 اننگز میں 99 وکٹیں حاصل کرکے چوتھے جب کہ سری لنکا کے وانندہ ہسارانگا 53 اننگز میں 95 وکٹیں لے کر پانچویں نمبر پر ہیں۔

 

