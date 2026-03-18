صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

52کروڑ،35لاکھ سے 42سکیورٹی گاڑیاں خریدی جائینگی

  • پاکستان
پنجاب کابینہ نے محکمہ خزانہ کا اعتراض مسترد کر کے خریداری کی منظوری دیدی نائٹ وژن، تھرمل کیمرے اور دیگر آلات جدید سکیورٹی فیچرز نصب ہونگے

 لاہور(محمد حسن رضا سے )پنجاب میں وی آئی پیز شخصیات اورسکیورٹی ڈیوٹی کے لیے نئی 42 لگژری گاڑیاں خریدنے کی منظوری دے دی گئی ہے جن کی مجموعی لاگت تقریباً 52 کروڑ 35 لاکھ روپے سے زائد ہے ، یہ منظوری پیر کے روز وزیراعلیٰ پنجاب مریم نوازشریف کی زیر صدارت ہونے والے صوبائی کابینہ کے اجلاس میں دی گئی۔ ذرائع سے ملنے والی معلومات کے مطابق حکومت نے 20 ٹویوٹا فارچیونر ڈالے خریدنے کی منظوری دی ہے ، جن پر 37 کروڑ 27 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے ۔ اس کے علاوہ وی وی آئی پیز کی سکیورٹی اور پروٹوکول کے لیے 12 ہائی لکس ڈالے ڈبل کیبن خرید ے جائیں گی، جن کے لیے 11 کروڑ 26 لاکھ روپے خرچ ہوں گے ۔ ان گاڑیوں میں جدید سکیورٹی فیچرز بھی شامل کئے جائیں گے ، جن میں نائٹ وژن، تھرمل کیمرے اور دیگر حساس آلات شامل ہیں۔ اہم سرکاری دستاویز کے مطابق محکمہ خزانہ نے ٹویوٹا فارچیونر کو لگژری گاڑی قرار دیتے ہوئے اس کی خریداری پر اعتراض اٹھایا تھا تاہم وزیراعلیٰ پنجاب اور صوبائی کابینہ نے اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے حتمی منظوری دے دی، وزیراعلیٰ آفس کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق اعلیٰ عدلیہ کے لیے بھی 10 نئی سرکاری گاڑیاں خریدنے کی منظوری دی گئی ہے جبکہ اسی اعلامیہ میں کہا گیا کہ کابینہ نے سکیورٹی ڈیوٹی کے لیے نئی گاڑیوں اور سکیورٹی آلات کی خریداری کی سمری کی منظوری دی ہے ۔ اس حوالے سے ترجمان پنجاب حکومت کا مؤقف جاننے کی کوشش کی گئی تاہم کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

پاکستان اور افغانستان ضبط و تحمل سے کام لیں : چین ، یورپی کمیشن

آبنائے ہرمز :فرانس،پولینڈ کا بھی فوجیں بھیجنے سے انکار

ایرانی ایس این سی سی کے سیکرٹری علی لاریجانی کون تھے ؟

بھارت دنیاکاسب سے بڑا اسلاموفوبک ملک:پاکستان

متحدہ عرب امارات کا فضائی حدود عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان

البانیا نے ایران کو دہشتگرد ریاست قرار دیدیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
ہمت اور استقامت اسے کہتے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پرویز مشرف سے کامران ٹیسوری تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جی آئی کے انسٹیٹیوٹ: ایک یاد
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کیا امریکہ جوہری حملہ کر سکتا ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
روٹی مہنگی اور بیانیہ سستا
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
پولیس کانسٹیبل سے کوچۂ سیاست تک
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak