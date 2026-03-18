صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنر پنجاب سے نئے تعینات چینی قونصل جنرل کی ملاقات

  • پاکستان
گورنر پنجاب سے نئے تعینات چینی قونصل جنرل کی ملاقات

دونوں ممالک میں وفود کے زیادہ سے زیادہ تبادلے ہونے چاہئیں:سردار سلیم حیدر مستقبل میں بھی پاک چائنہ تعاون ہر سطح پر جاری رہے گا :مسٹر سن ین کی بھی گفتگو

لاہور(سپیشل رپورٹر)گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے لاہور میں نئے تعینات چینی قونصل جنرل مسٹر سن ین نے گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات کی ہے ،گورنر پنجاب نے نئے تعینات چینی قونصل جنرل کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔اس موقع پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چائنہ کے درمیان اعتماد اور محبت کا اٹوٹ رشتہ ہے ،دونوں ممالک نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ،صدر پاکستان آصف علی زرداری نے سی پیک میں کلیدی کردار ادا کیا ،2008سے 2013کے درمیان صدر زرداری نے چائنہ کے 14 سرکاری دورے کیے ۔اُنہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور چائنہ کی   یونیورسٹیز میں ریسرچ کے شعبے میں تعاون کا خیر مقدم کرتے ہیں ، دونوں ممالک کے درمیان تعلیمی اور بزنس کے شعبوں میں وفود کے زیادہ سے زیادہ تبادلے ہونے چاہئیں۔ چینی قونصل جنرل سن ین نے کہا کہ مستقبل میں بھی پاک چائنہ تعاون ہر سطح پر جاری رہے گا اور دو طرفہ تعلقات کو مختلف شعبوں میں مزید فروغ دیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

محب مرزا کا دیسی مردوں کی برگر خواتین سے شادی پر تبصرہ

سنجے دت اور نورا کا گانا تنازع کا شکار، پابندی لگانے کا مطالبہ

عائزہ خان پیشہ ورانہ اور ذاتی زندگی دونوں لحاظ سے شاندار:رابعہ انعم

رواں سال شادی کر لوں گی، زباب رانا کا اعلان

ثنا جاوید اور فہد مصطفی کی لائیو شو میں دلچسپ نوک جھونک

سپائیڈر مین 4 کا منفرد ٹریلر، ٹام ہالینڈ کا مداحوں کو سرپرائز

آج کے کالمز

ایاز امیر
ہمت اور استقامت اسے کہتے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پرویز مشرف سے کامران ٹیسوری تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جی آئی کے انسٹیٹیوٹ: ایک یاد
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کیا امریکہ جوہری حملہ کر سکتا ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
روٹی مہنگی اور بیانیہ سستا
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
پولیس کانسٹیبل سے کوچۂ سیاست تک
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak