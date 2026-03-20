کیپٹو پاورپلانٹس پرگیس لیوی مزید بڑھنے کا خدشہ

آئی ایم ایف نے اوسط لیوی کی تجویزمنظور نہیں کی، ذرائع وزارت پٹرولیم آئندہ بجٹ میں صنعتی یونٹس کیلئے ٹیکس کمی تجویز پر بھی عملدرآمد مشکل

اسلام آباد (آئی این پی)وزارت پیٹرولیم نے مستقبل میں کیپٹو پاورپلانٹس پرگیس لیوی مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کردیا۔ ذرائع وزارت پیٹرولیم کے مطابق آئی ایم ایف نے اوسط لیوی کی حکومتی تجویزمنظور نہیں کی،آئی ایم ایف نے صنعتی یونٹس کے آڈٹ میں تاخیرپرتشویش کا اظہارکرتے ہوئے کہاصنعتی یونٹس آڈٹ کیلئے دئیے گئے وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ حکومت نے گیس لیوی کا تعین اورپیک آورز کے بجائے اوسط صنعتی ٹیرف پرلیوی کی تجویزدی،حکومتی موقف میں کہا گیا کہ لیوی کو پیک آورز سے منسلک کرنا شرح میں اضافے کا باعث ہے ،کیپٹوپاورپلانٹس کی گیس سے قومی گرڈ پرمنتقلی صنعتی لاگت میں اضافے کا باعث ہے ،دسمبرمیں حکومت نے کیپٹو پاور پلانٹس کیلئے گیس اورایل این جی کے استعمال پرلیوی میں اضافہ کیا۔کیپٹو پاور پلانٹس کیلئے لیوی فی ایم ایم بی ٹی یو 1243 روپے مقرر ہے ،حکومت نے رواں مالی سال اس لیوی سے 105 ارب آمدن کا ہدف مقررکررکھا ہے ،اگست 2025 کے لیے لیوی کی شرح 690 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر تھی،اپریل کیلئے شرح 570، مئی کیلئے 550 اور جون کیلئے 402 روپے مقرر تھی۔ذرائع وزارت صنعت کاکہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے تجویز نہ مانی تواگست سے کیپٹوپاورپلانٹس پرلیوی میں مزید اضافے کا امکان ہے ،مالی گنجائش نہ ہونے سے آئندہ بجٹ میں صنعتی یونٹس کیلئے ٹیکس کمی تجویز پر بھی عملدرآمد مشکل ہے۔

اسٹاک مارکیٹ میں مندی،انڈیکس 1551پوائنٹس گنوابیٹھا

ڈالر کی قدر مزید کم، تولہ سونا 24ہزار 300روپے سستا

بینکوں سے نجی شعبے کوقرض کی فراہمی میں 13.6فیصداضافہ

پی ٹی ایم ایل نے فائیو جی کے شعبے میں قدم رکھ دیا

پورٹ قاسم میں ایکسپورٹرز کیلئے فسیلی ٹیشن ڈیسک قائم

مشینری گروپ کی درآمدات میں12فیصداضافہ ریکارڈ

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ادھورا سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خود فریبی‘ غلط فہمیاں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کرپشن کیٹلاگ اور غربت کے مارے لوگ … کیس سٹڈی
بابر اعوان
سلمان غنی
سفارت کاری کے محاذ پر نئی جنگ
سلمان غنی
اسد طاہر جپہ
گل اک گزرے ویلے دی
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
جنگ نہیں امن کے سنگ
امیر حمزہ
