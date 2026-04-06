گوادر پورٹ پر تجارتی سرگرمیوں میں مسلسل اضافہ
گوادر( این این آئی)گوادر پورٹ پر تجارتی سرگرمیوں میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے ،ایک اورکارگوجہاز ایم وی ریوا گلوری 14 ہزار 629 میٹرک ٹن سامان لے کر بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا ۔
گوادر پورٹ پر تجارتی رونقیں بحال ہونے سے تجارتی سرگرمیوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جارہا ہے ۔ چیئرمین گوادر پورٹ نورالحق بلوچ کے مطابق جہازوں کی یہ آمد ثابت کرتی ہے کہ گوادر اب علاقائی تجارت کا اصل مرکز بن رہا ہے ۔جدید لاجسٹکس نظام اور بہترین آپریشنز کی بدولت بین الاقوامی کمپنیوں کا اعتماد مزید بڑھا ہے جبکہ گوادر پورٹ اب صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے خطے کیلئے ایک فعال تجارتی راہداری بن چکی ہے ۔ مقررہ شیڈول کے مطابق کارگو کی ان لوڈنگ جاری ہے اور مستقبل میں ٹرانزٹ ٹریڈ کے مزید مواقع پیدا ہوں گے ۔