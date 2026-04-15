صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بری امام:غیر قانونی تعمیرات کیخلاف آپریشن،مظاہرین کا پتھراؤ،2سرکاری گاڑیاں نذر آتش

  • پاکستان
سی ڈی اے کی کارروائی میں انتظامیہ اور لوگ آمنے سامنے ، احتجاج شدت اختیار کرنے پر اضافی نفری طلب، حالات کشیدہ سید پور ویلیج میں مکانات گرانے کے حکم امتناع میں توسیع، آئندہ سماعت پر دلائل طلب، وکلا کو تیاری کے ساتھ آنے کی ہدایت

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر، اپنے نامہ نگار سے ) سی ڈی اے کے پولیس اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ اسلام آباد کے علاقہ نور پور شاہاں بری امام میں غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف آپریشن میں مشتعل مظاہرین نے سی ڈی اے کی دو سرکاری گاڑیاں نذر آتش کر دیں۔ آپریشن کے دوران انتظامیہ اور لوگ آمنے سامنے آ گئے ، مظاہرین نے پتھراؤ کیا جس پر انتظامیہ کو آنسو گیس استعمال کرنا پڑی۔ سی ڈی اے نے پو لیس کی مزید نفری طلب کر لی۔ سی ڈی اے کی گاڑیاں نذر آتش کرنے کے بعد مظاہرین کا احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ مقامی افراد کا کہنا تھا بغیر نوٹس تجاوزات کی کارروائی کا سامنا ہے ۔ علاقے میں کشیدگی ہے اور انتظامیہ نے حالات پر قابو پانے کے لیے اضافی اہلکار تعینات کر دیئے ۔ سی ڈی اے نے نقصانات سے متعلق باضابطہ بیان جاری نہیں کیا۔ اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس نے سید پور ویلیج میں مکانات مسمار کرنے سے روکنے کے حکم امتناع میں توسیع کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر فریقین سے دلائل طلب کرلیے ۔ 128 سے زائد افراد کی درخواستوں پر سماعت کے دوران جسٹس انعام امین منہاس نے کہا آئندہ سماعت پر تمام وکلاء تیاری کے ساتھ آئیں، سب کو سن کر میرٹ پر فیصلہ کریں گے ۔ جسٹس انعام امین منہاس نے رضوان عباسی ایڈووکیٹ سے کہا اگر بعد میں انہیں بیدخل کیا جاتا ہے تو کیا میکنزم ہو گا، وہ بھی دیکھ لیجیے گا، سماعت 21 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

Dunya Bethak