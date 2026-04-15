صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان میں ہمیشہ معیاری فاسٹ بولرز پیدا ہوئے :والش

  • کھیلوں کی دنیا
پاکستان میں ہمیشہ معیاری فاسٹ بولرز پیدا ہوئے :والش

رضا میں رفتار اور صلاحیت ہے ، تاہم اسے کنٹرول بہتر بنانے کی ضرورت

کراچی(سپورٹس ڈیسک)سابق ویسٹ انڈین فاسٹ بولر کورٹنی والش نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ معیاری فاسٹ بولرز پیدا ہوتے رہے ہیں، شاہین آفریدی مکمل بولر ہیں۔ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں فاسٹ بولرز کی کامیابی کے پیچھے یہاں کے حالات اور مہارت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے معیاری فاسٹ بولرز موجود رہے ہیں، ماضی میں سرفراز نواز، وسیم اکرم اور وقار یونس جیسے بولرز نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، جبکہ نوجوان کھلاڑی بھی اسی روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔شاہین آفریدی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کورٹنی والش نے کہا کہ شاہین ایک ایسے بولر ہیں جو اپنی بنیادی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں اور مستقل مزاجی سے کارکردگی دکھاتے ہیں، جو کسی بھی فاسٹ بولر کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے ۔انہوں نے پاکستان کے دیگر نوجوان فاسٹ بولرز کی کارکردگی کو بھی سراہتے ہوئے کہا کہ ان میں بھی بھرپور صلاحیت موجود ہے ۔کورٹنی والش نے کہا کہ پی ایس ایل میں ماحول بہت اچھا ہے اور کھلاڑیوں کا رویہ بھی مثبت ہے اپنی ٹیم کے نوجوان بولر رضا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس میں رفتار اور صلاحیت موجود ہے ، تاہم اسے اپنا کنٹرول بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور مستقبل میں وہ ایک اچھا بولر بن سکتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کینیڈا:یونیورسٹی کا سالگرہ پر انوکھا جشن،ورلڈ ریکارڈ

صبح کافی سے پہلے برش دانتوں کیلئے کیوں ضروری ہے

بھارت ، دلہن نے منہ دکھائی کیلئے 90لاکھ مانگ لئے

گھٹنوں کو اگلے 10سال تک مضبوط رکھنے کے طریقے

چین،پیٹ سے بچپن میں نگلا ہوا تھرمامیٹر نکال لیا گیا

11 ہزار سال قبل مرنیوالی 3 سالہ بچی کی باقیات دریافت

آج کے کالمز

ایاز امیر
فینٹا کا حشر جو خود امریکہ میں ہو رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Profiles in Courage
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: خواب حقیقت کب بنے گا؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
مذاکرات میں تسلسل ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
امریکہ ایران مذاکرات ‘پس پردہ حقائق
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار زندگی اور اسلامی تعلیمات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak