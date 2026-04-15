صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین،پیٹ سے بچپن میں نگلا ہوا تھرمامیٹر نکال لیا گیا

  • عجائب دنیا
چین،پیٹ سے بچپن میں نگلا ہوا تھرمامیٹر نکال لیا گیا

بیجنگ (نیٹ نیوز)چین کے صوبے ژی جیانگ کے شہر وینزو سے تعلق رکھنے والے شخص کے پیٹ سے تھرمامیٹر نکالا گیا۔

میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ وانگ نامی 32 سالہ شخص اپنے پیٹ کے درد کی وجہ سے ہسپتال گیا جہاں ڈاکٹرز کی جانب سے اس کا طبی معائنہ کیا گیا اور پیٹ میں تھرمامیٹر کے موجود ہونے کا انکشاف ہوا۔ڈاکٹرز نے بتایا کہ چینی شہری کی حالت سنگین تھی کیونکہ تھرمامیٹر کی نوک آنتوں کو براہ راست نقصان پہنچا رہی تھی جس سے آنتوں میں سوراخ ہونے اور شدید اندرونی خون بہنے کا خطرہ تھا۔ڈاکٹرز کے مطابق انہوں نے انتہائی احتیاط سے صرف 20 منٹ میں آپریشن مکمل کیا ۔چینی شہری نے اس حوالے سے بتایا کہ اس نے 12 سال کی عمر میں غلطی سے تھرمامیٹر نگل لیا تھا، والدین کو ڈر کی وجہ سے نہیں بتایا اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی جس کے بعد وہ اپنے والدین کو بتانا ہی بھول گیا تھا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

متعدد وارداتیں، شہری لاکھوں روپے ،قیمتی سامان سے محروم

لاہور:سوتیلی والدہ کا بہیمانہ تشدد،6سالہ بچی قتل

4 انسانی سمگلرز گرفتار ، 508 پاسپورٹ ، جعلی ڈگریاں برآ مد

پنجاب:سی ٹی ڈی کے 113آپریشنز، 16 دہشتگرد گرفتار

اروپ: 2 کمسن جڑواں بھائی جوہڑ میں ڈوب کر جاں بحق

ڈیفنس :تیز رفتار کار کی ٹکر سے 3سالہ بچہ جاں بحق

آج کے کالمز

ایاز امیر
فینٹا کا حشر جو خود امریکہ میں ہو رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Profiles in Courage
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: خواب حقیقت کب بنے گا؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
مذاکرات میں تسلسل ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
امریکہ ایران مذاکرات ‘پس پردہ حقائق
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار زندگی اور اسلامی تعلیمات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak