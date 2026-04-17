پاکستان کو سعودی عرب سے 2 ارب ڈالر مل گئے : سٹیٹ بینک
سعودی عرب نے 5 ارب ڈالر ڈیپازٹ کو طویل مدت کے لیے توسیع بھی دیدی
کراچی (دنیا نیوز)پاکستان کو سعودی عرب سے دو ارب ڈالر موصول ہوگئے ،سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ڈالرز ملنے کی تصدیق کر دی ہے ،سعودی عرب نے 5 ارب ڈالر ڈیپازٹ کو طویل مدت کے لیے توسیع بھی دے دی ہے ،ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق سعودی عرب کا موجودہ 5 ارب ڈالر کا ڈپازٹ اب سالانہ بنیاد پر رول اوور کا پابند نہیں رہے گا بلکہ اسے طویل مدت کے لیے بڑھا دیا جائے گا،بتایا گیا کہ یہ مالی معاونت پاکستان کی بیرونی فنانسنگ ضروریات کے لیے نہایت اہم وقت پر فراہم کی گئی ہے، جس سے زرمبادلہ ذخائر کو مضبوط بنانے اور بیرونی کھاتوں کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی،یہ بھی بتایا گیا کہ حکومت آئی ایم ایف پروگرام کے تحت اپنے اہداف کے مطابق ذخائر کو تقریباً 18 ارب ڈالر تک لے جانے کے لیے پرعزم ہے ، جو تقریباً 3.3 ماہ کی درآمدات کے برابر ہوں گے ،ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق متحدہ عرب امارات کو رواں ماہ 3.5 ارب ڈالر کی ادائیگی کی جانی ہے ، جو زرمبادلہ کے سرکاری ذخائر کا 18 فیصد بنتی ہے ، تاہم سعودی معاونت کے باعث اس ادائیگی سے ذخائر پر پڑنے والا دباؤ کم ہوگا۔