پنجاب :سٹیمپ ڈیوٹی میں کمی کا آرڈیننس قائمہ کمیٹی سے منظور

  • پاکستان
غیر منقولہ جائیداد کے مالکان کو ریلیف ، ڈیوٹی 3 سے کم کر کے 1 فیصد کرنے کا فیصلہ

لاہور(سیاسی نمائندہ)حکومت پنجاب نے غیر منقولہ جائیداد کے مالکان کو ریلیف دینے کیلئے سٹیمپ ڈیوٹی 3 فیصد سے کم کر کے 1 فیصد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ، اس سلسلے میں سٹیمپ (ترمیمی) آرڈیننس قائمہ کمیٹی سے منظور کر لیا گیا، قائمہ کمیٹی برائے ریونیو کا اجلاس محمد احمد خان لغاری کی زیر صدارت منعقد ہوا جس میں آرڈیننس کی منظوری دی گئی، آرڈیننس کے تحت سٹیمپ ایکٹ 1899 میں ترامیم کی جائیں گی، دیہی علاقوں میں 3 فیصد سٹیمپ ڈیوٹی کو کم کر کے 1 فیصد کرنا یکساں قانون کے نفاذ کیلئے ضروری قرار دیا گیا ہے۔

اس وقت شہری علاقوں میں سٹیمپ ڈیوٹی 1 فیصد جبکہ دیہی علاقوں میں 3 فیصد ہے جس کے باعث مسائل پیدا ہو رہے ہیں، مزید برآں ترامیم کے تحت قابلِ منتقلی معاہدے کو بھی سٹیمپ ایکٹ 1899 میں شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے جسے ایکٹ کو مؤثر بنانے کیلئے لازمی قرار دیا گیا ہے ، مجوزہ قانون سٹیمپ ڈیوٹی کے نظام کو یکساں بنانے کی کوشش قرار دیا گیا ہے ، ترمیمی آرڈیننس کی منظوری گورنر پنجاب 10 اپریل کو دے چکے ہیں اور یہ آرڈیننس منظوری کے بعد 90 دن کیلئے نافذ العمل ہے ، کمیٹی رپورٹ کے بعد اسے ایوان سے منظور کروایا جائے گا جس کے بعد یہ باقاعدہ قانون کی شکل اختیار کر لے گا۔ 

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

سینئر اداکار عرفان کھوسٹ کو چلنے میں دشواری

پوڈکاسٹ میں نامناسب سوالات،میرا نے انٹرویو چھوڑ دیا

امیتابھ اور جیا میری سالگرہ پر رات 12 بجے فون کرتے ہیں:ارشد وارثی

والد کے تنازعات نے کیریئر متاثر نہیں کیا:دراب

پاکستانی ڈرامے سے ہمارے ڈرامے کا موازنہ خوشی کی بات:پارتھ

امریکی اداکارہ این ہیتھوے دنیا کی سب سے خوبصورت سٹار قرار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بے دین ولد الف دین اور طبیب
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مرنے چلے تو سطوتِ قاتل کا خوف کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مشرق کا جنیوا اور مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرضوں کی ری سٹرکچرنگ
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد پھر مرکزِ نگاہ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں …(4)
حافظ محمد ادریس
