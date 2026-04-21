صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاڑکانہ:عدالتی حکم پرپی پی رہنما سمیت 15 افراد کیخلاف مقدمہ

  پاکستان
31جنوری کومحسن مشوری نے ساتھیوں کیساتھ تاجر دراز حسین پرمبینہ فائرنگ کی شکایت کے باوجود پولیس کے کارروائی سے گریز کرنے پرعدالت سے رجوع کیا گیا

لاڑکانہ(بیورو رپورٹ)لاڑکانہ میں عدالتی حکم پر تاجر دراز حسین شیخ کی مدعیت میں پیپلز پارٹی کے رہنما محمد محسن مشوری سمیت 15 نامعلوم ملزمان کے خلاف دڑی تھانے میں مقدمہ درج کرلیا گیا ہے ، اس حوالے سے مقدمے کے مدعی دراز حسین شیخ نے میڈیا کے سامنے دہائی دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ گزشتہ 31 جنوری کو پیپلز پارٹی کے رہنما محمد محسن مشوری اپنے 15 نامعلوم مسلح ساتھیوں کے ہمراہ ان کے پلاٹ پر آئے ، اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں، 30 لاکھ روپے نقد لوٹ لیے اور ان کی گاڑی بھی لے گئے۔

انہوں نے کہا کہ پولیس کو شکایت کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی گئی، جس پر میں نے اپنے وکیل شفقت علی شاہ نقوی اور آصف علی ابڑو کے ذریعے سندھ ہائی کورٹ سرکٹ بنچ لاڑکانہ میں درخواست دائر کی، جس کے بعد عدالتی حکم پر دڑی تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا، انہوں نے ڈی آئی جی، ایس ایس پی لاڑکانہ اور دیگر حکام سے اپیل کی کہ مقدمے میں نامزد ملزمان کو گرفتار کرکے لوٹی ہوئی رقم اور گاڑی واپس دلوائی جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سری لنکن کرکٹر داسن شناکا پر بھی پی ایس ایل کے دروازے بند

کوشش ہوگی پلے آف میں جگہ بنائیں:کوچ گلیڈی ایٹرز

صرف ایک ڈاٹ بال اور سنچری، بابر کا نیاٹی ٹونٹی ریکارڈ

راشد خان نے بھارتی و آسٹریلوی شہریت ٹھکرا دی

فرانسیسی فٹبالر متیو فلامینی دنیا کے امیر ترین فٹبالر بن گئے

بابر اعظم ہمیشہ ہی ورلڈ کلاس تھا:اظہر محمود

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بے دین ولد الف دین اور طبیب
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مرنے چلے تو سطوتِ قاتل کا خوف کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مشرق کا جنیوا اور مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرضوں کی ری سٹرکچرنگ
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد پھر مرکزِ نگاہ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak