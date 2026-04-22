مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی، اشتعال انگیز کارروا ئیوں سے کشیدگی بڑھے گی :پاکستان
اسلام آباد(دنیا نیوز)پاکستان نے مسجد اقصیٰ کمپاؤنڈ کی بے حرمتی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
غیر قانونی اسرائیلی آبادکاروں کا مسجد اقصیٰ میں داخلہ اور جھنڈا لہرانا قابلِ مذمت ہے، یہ اقدام بین الاقوامی قوانین اور مقدس مقام کی حرمت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اشتعال انگیز کارروائیاں خطے میں کشیدگی بڑھا سکتی ہیں، ہم مقدس مقامات کے تحفظ اور غیر قانونی آبادکاروں کے احتساب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان فلسطینی عوام سے مکمل اظہارِ یکجہتی کرتا ہے۔