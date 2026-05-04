محسن نقوی کا نادرا سنٹر شملہ پہاڑی کا دورہ، بے پناہ رش پربرہم

  • پاکستان
اے سی بند ہونے پر ناراضگی کا اظہار،شہریوں سے ملاقات،مسائل دریافت کئے اس سینٹر کی صورتحال بہتر تھی، آج شہریوں کا فیڈ بیک اچھا نہیں ملا،وزیر داخلہ

لاہور(دنیا نیوز،آئی این پی،آن لائن )وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے لاہور میں نادرا سنٹر شملہ پہاڑی کا اچانک دورہ کیا، بے پناہ رش اور اے سی بند ہونے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نادرا سنٹر شملہ پہاڑی پر سہولتیں بہتر کرنے کا حکم دیا اور موقع پر موجود شہریوں سے شناختی کارڈز اور دیگر دستاویزات کے عمل کے بارے میں استفسار کیا۔وزیرداخلہ نے مختلف کاؤ نٹرز پرجاکر شہریوں سے ملاقات کی اور مسائل پوچھے ، وزیرداخلہ نے رش کو بہتر طریقے سے مینج کرنے کا حکم دیا۔محسن نقوی نے کہا کہ نادرا سنٹر شملہ پہاڑی پہلے بھی وزٹ کر چکا ہوں، صورتحال بہتر تھی، آج شہریوں کا فیڈ بیک اچھا نہیں ملا، شہریوں کو تیز رفتار خدمات کی فراہمی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو گا۔وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی نے شہریوں کے مسائل کے حل کیلئے موقع پر ہی احکامات جاری کئے ۔

