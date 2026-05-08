آزاد کشمیر ہائیکورٹ:ہوٹلز پر POSلگانے کا حکم معطل

  • پاکستان
مظفر آباد (بیورو رپورٹ) آزاد جموں و کشمیر ہائیکورٹ نے محکمہ ان لینڈ ریونیو کا ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز پر پوائنٹ آف سیل لگانے کا اقدام معطل کرتے ہوئے اسے نافذ کرنے سے روک دیا۔

جسٹس شاہد بہار نے یہ حکم آزاد کشمیر ہوٹلز و گیسٹ ہاؤسز ایسوسی ایشن کی دائر درخواست کی سماعت کے دوران جاری کیا۔ درخواست گزاروں کے وکیل کامران الیاس نے عدالت میں مؤقف اختیار کیا کہ آزاد کشمیر میں ہوٹل اور گیسٹ ہاؤسز کو تاحال انڈسٹری کا درجہ حاصل نہیں، اس لیے ان پر پوائنٹ آف سیل سسٹم کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ انکم ٹیکس اور سروس سیکٹر سے متعلق قوانین کے تحت آزاد کشمیر میں ان اداروں پر پوائنٹ آف سیل سسٹم لاگو نہیں ہوتا۔ انہیں صنعتی یا تجارتی گوداموں کے زمرے میں نہیں لایا جا سکتا۔ عدالت نے ابتدائی دلائل سننے کے بعد محکمہ ان لینڈ ریونیو کے ان احکامات کو معطل کر دیا جن میں ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کو پوائنٹ آف سیل سسٹم نصب کرنے کا پابند بنایا گیا تھا۔ 

