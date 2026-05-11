دنیا کی بہترین فوج پر ہر پاکستانی کو فخرہے :عظمیٰ بخاری
پاک فوج کی حکمت عملی ، جرات ، مہارت کا اعتراف دنیا بھر میں کیا جا رہا ہمارے بہادر سپاہی پاکستان کی حفاظت کرنا جانتے ہیں :وزیر اطلاعات پنجاب
لاہور(این این آئی)وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ پوری قوم معرکہ حق کی پہلی سالگرہ منا رہی ہے جو قومی تاریخ کا ایک اہم اور قابلِ فخر باب ہے ،ہر پاکستانی اس بات پر فخر محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کی بہترین اور مضبوط فوج موجود ہے ۔آپریشن بنیان مرصوص کی پہلی سالگرہ کے حوالے سے اپنے بیان میں انہوں نے مزید کہا کہ 9 اور 10 مئی کو پاک فوج نے بھارتی جارحیت کا نہایت حکمت عملی، جرات اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ بھرپور جواب دیا ، اس کا اعتراف دنیا بھر میں کیا جا رہا ہے اور یہ ایک مثال بن چکا ۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ اس نازک صورتحال کے باوجود پاکستان کے عوام کے چہروں پر خوف یا پریشانی کے آثار دکھائی نہیں دیئے کیونکہ قوم کو اپنے محافظوں پر مکمل اعتماد تھا،ہمارے بہادر سپاہی پاکستان کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور انہوں نے ایک بار پھر اپنے عمل سے یہ ثابت بھی کر دکھایا۔عظمیٰ بخاری نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، پاکستان زندہ باد، ہم سب کو اپنی افواج اور قومی سلامتی کے اداروں پر فخر ہے ۔