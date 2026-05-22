بالغ بچوں کی مرضی کیخلاف تحویل ممکن نہیں :لاہور ہائیکورٹ

  • پاکستان
آزادی ہر شہری کا آئینی حق ، والدین یا برادری کی عطا کردہ رعایت نہیں:ریمارکس لڑکی کو دارالامان سے رہا کر کے مرضی کی جگہ رہنے دیا جائے: 9 صفحات کافیصلہ جاری

لاہور(کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ نے قراردیاہے کہ بالغ بچہ اگر اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ رہ رہا ہو تو اسے زبردستی والدین یا کسی اور کی تحویل میں نہیں دیا جا سکتا، لڑکی کو فوری طور پر دارالامان سے رہا کر کے اس کی مرضی کی جگہ رہنے دیا جائے ،لاہور ہائیکورٹ ملتان بینچ کے جسٹس امجد رفیق نے 17 سالہ لڑکی کی بازیابی سے متعلق اس کے والد محمدمصطفی کی درخواست پر 9 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کردیا، لڑکی کے والد نے درخواست میں موقف اپنایا تھا کہ بیٹی کو خالہ کی تحویل سے بازیاب کروایا جائے ،دورانِ سماعت لڑکی نے عدالت کو بتایا کہ والد کی دوسری شادی کے بعد سوتیلی ماں کے مبینہ تشدد کے باعث وہ خالہ کے ساتھ رہنا چاہتی  ہے۔

عدالت نے عبوری طور پر لڑکی کو دارالامان بھجوایا تھا،فیصلے میں عدالت نے پنجاب ویمن پروٹیکشن ایکٹ سمیت مختلف قوانین کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ کسی بڑی عمر کے بچے کو اس کی مرضی کے خلاف والدین کے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا،عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ مہذب معاشرے میں خوف، دباؤ یا خاندانی جبر کے ذریعے بچوں کی آزادی سلب کرنا قابلِ قبول نہیں،فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آزادی ہر شہری کا بنیادی آئینی اور انسانی حق ہے ، یہ والدین یا برادری کی عطا کردہ رعایت نہیں،عدالت کے مطابق بڑی عمر کے بچوں کی خودمختاری کا احترام قانونی اور اخلاقی تقاضا ہے ، والدین کا کردار بچوں سے خوف کے ذریعے اطاعت کروانا نہیں بلکہ ان کی رہنمائی اور بہتر تربیت کرنا ہے جبکہ بچوں کی آزادی دبانے سے نفسیاتی مسائل اور خاندانی ٹوٹ پھوٹ جنم لیتی ہے ۔

