صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیسکو چیف کا ہفتے میں تمام ڈبل سورس کنکشن ختم کرنے کا حکم

  • پاکستان
لیسکو چیف کا ہفتے میں تمام ڈبل سورس کنکشن ختم کرنے کا حکم

لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے ،این این آئی) لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے ریجن بھر میں بجلی کے ڈبل سورس کنکشنز کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کرلیا اور چیف ایگزیکٹو آفیسر لیسکو نے فیلڈ افسروں کو شہر بھر میں ایک ہفتے کے اندر تمام ڈبل سورس کنکشن ختم کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔

لیسکو حکام کے مطابق یہ کارروائی سرکاری رہائشگاہوں کے ساتھ ساتھ نجی آبادیوں میں بھی کی جائے گی کیونکہ ڈبل سورس کنکشن انسانی جانوں کیلئے خطرناک ثابت ہو رہے ہیں،حالیہ دنوں لاہور کے علاقے مصطفی آباد میں ایسے ہی ایک کنکشن کے باعث لائن مین کام کے دوران جان کی بازی ہار گیا تھا ، ڈبل سورس سے حادثات میں اضافہ ہوا۔ لیسکو انتظامیہ نے یہ بھی دوٹوک انداز میں کہا ہے کہ کوئی بھی بااثر شخصیت یا سرکاری افسر ڈبل سورس کنکشن استعمال نہیں کر سکے گا، البتہ مخصوص حساس مقامات جیسے ہسپتال، گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کو خودمختار فیڈرز کے تحت ڈبل سورس کی محدود اجازت حاصل ہوگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (3)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیہات میں شہری بلائیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
28ویں ترمیم بمقابلہ 18ویں ترمیم
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
ایک ادارہ، 109نوبیل انعام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کالا دھن اور چِٹّا پاؤڈر
آصف عفان
امیر حمزہ
زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے مگر؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak