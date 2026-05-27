انجینئرز، آلات پہنچانے کیلئے دبئی سے کراچی کی پرواز کوئٹہ میں لینڈ،مسافر پریشان

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)انجینئرز اور آلات پہنچانے کے لیے ایئرلائن نے دبئی سے کراچی کی پرواز کو کوئٹہ میں اتار لیا، کئی گھنٹے تاخیر پر مسافر اور اہل خانہ پریشان ہوگئے۔

ایوی ایشن ذرائع کے مطابق دبئی سے پرواز ایف زی 345 منگل کی صبح کوئٹہ پہنچی تو بوئنگ 737 میکس 8 طیارے میں فنی خرابی پیدا ہوگئی۔طیارے کی مرمت کیلئے انجینئرز اور ضروری آلات دبئی سے کراچی کی پرواز ای زیڈ 335 میں روانہ کیے گئے جس کے باعث درمیان راستے سے پرواز کا رُخ کوئٹہ موڑ دیا گیا۔انجینئرز اور آلات اتارنے کے لیے کراچی آنے والا طیارہ لگ بھگ ایک گھنٹے تک کوئٹہ ایئرپورٹ پر کھڑا رہا اور مسافر طیارے میں ہی موجود رہے ۔ پرواز نے سہ پہر 3 بجکر 40 منٹ پر کراچی پہنچنا تھا جو ری روٹنگ کی وجہ سے 6 بجکر 37 منٹ پر کراچی پہنچا۔ مسافر کئی گھنٹے پرواز میں مشکل کا شکار رہے جبکہ انہیں لینے کے لیے ایئرپورٹ پہنچنے والے اہل خانہ بھی پریشان ہوگئے ۔ ادھر کوئٹہ سے دبئی کی پرواز ایف زیڈ 346 کے مسافر 9 گھنٹے سے زائد کی تاخیر کا شکار ہوئے ، تاہم فنی خرابی ٹھیک کرنے کے بعد کوئٹہ سے پرواز ایف زیڈ 346 دبئی روانہ ہوگئی۔

 

