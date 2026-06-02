صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

10یا 20ارکان سہیل آفریدی کو نہیں ہٹا سکتے :شوکت یو سفزئی

  • پاکستان
10یا 20ارکان سہیل آفریدی کو نہیں ہٹا سکتے :شوکت یو سفزئی

یہ کام صرف عمران خان ہی کرسکتے ہیں ،پارٹی میں ناراضگیاں ہیں مگرتعداد کم پارٹی چھوڑنے پرسیاست ختم،پرویز خٹک مثال:’’دنیا مہر بخاری کیساتھ‘‘میں گفتگو

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)تحریک انصاف کے رہنما شوکت یو سفزئی نے کہا ہے کہ اختلاف ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا،2013 کی ہماری اسمبلی دیکھیں تو اس میں بھی لوگ کچھ ناراض ہوئے تھے ،پھر 2018 کی اسمبلی میں ہمارے کچھ لوگ ناراض تھے ، پروگرام ’’دنیا مہر بخاری کے ساتھ ‘‘ میں گفتگو کرتے ہوئے شوکت یو سفزئی نے کہا ہے کہ ناراضگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فارورڈبلاک بنا ر ہے ہیں ، یا کوئی اپنا الگ گروپ بنا رہے ہیں،یہ سب کو پتا ہے سہیل آفریدی کو عمران خان نے نامزد کیا تھا، علی امین گنڈاپور کو بھی عمران خان نے نامزد کیا تھا،یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کے اندر گروپ بن رہا ہے اس سے حکومت کو کوئی خطرہ ہو گا۔

ایسی کوئی بات نہیں ہے ، ناراضگیاں بالکل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں،ان ارکان کی تعداد کم ہے ، اتنی نہیں ہے جو بیان کی جارہیہے ،ناراض ارکان کو راضی کرنے کی پوری کوشش ہورہی ہے ، وزیر اعلی ٰسہیل آفریدی ان سے مل رہے ہیں،میری بھی تین چار ارکان سے بات ہوئی ہے ،انہوں نے کہا کہ ماضی میں جتنے لوگ پارٹی کو چھوڑ کر گئے ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے ،اس کی مثال پرویز خٹک ہے ، اگر ہمارے ارکان میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سہیل آفرید ی کی جگہ کوئی اور وزیر اعلیٰ ہو تو یہ کام صرف عمران خان ہی کرسکتا ہے ، دس یا بیس بندے گروپ بنا کر کہیں کہ سہیل آفریدی کو ہٹانا ہے ، وہ نہیں ہٹا سکتے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

فرانس میں نفسیاتی مریضوں کا گدھوں کی مدد سے علاج

کمپیوٹر کو ’’ذاتی اے آئی‘‘میں تبدیل کرنیوالی چپ متعارف

مکہ جانیوالے راستے میں دفن ہزار برس قدیم خزانہ دریافت

بندر نے درخت پر چڑھ کر نوٹوں کی بارش کردی

گوگل کا لیبارٹری میں پیدا مچھر فلوریڈا میں چھوڑنے کا فیصلہ

فولادی ہاتھوں کی خواہش، 20سال مشق میں لگا دئیے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بابے جنہیں خود نوشت لازماً لکھنی چاہیے
محمد اظہارالحق
جاوید حفیظ
ابراہم ا کارڈ، بے وقت کی راگنی
جاوید حفیظ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گلگت بلتستان میں انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف سے نکلنے کا حقیقی راستہ
شاہد کاردار
رشید صافی
پی ٹی آئی میں فیصلہ ساز کون؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں طلبہ یونین کے انتخابات… (3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak