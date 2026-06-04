صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹروے زیادتی کیس:مجرموں کی اپیلیں مسترد، سزائے موت برقرار

  • پاکستان
موٹروے زیادتی کیس:مجرموں کی اپیلیں مسترد، سزائے موت برقرار

ہائیکورٹ کے جسٹس سید شہباز رضوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماعت کی انسدادِ دہشتگردی عدالت نے 20 مارچ 2021 کو دونوں مجرموں کوسزادی تھی

لاہور (کورٹ رپورٹر) لاہور ہائیکورٹ نے موٹروے پر خاتون سے زیادتی کے مقدمے میں دو مجرموں عابد ملہی اور شفقت بگا کی سزائے موت کے خلاف دائر اپیلیں مسترد کرتے ہوئے ان کی سزائے موت برقرار رکھنے کا حکم دے دیا۔لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس سید  شہباز علی رضوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے اپیلوں پر سماعت کی۔ مجرموں کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ٹرائل کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا اور دفاع کا مو قف مناسب انداز میں نہیں سنا گیا، لہٰذا سزائے موت کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر ملزمان کو رہا کیا جائے ۔

پراسیکیوٹر راحیلہ شاہد نے اپیلوں کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ انسدادِ دہشت گردی عدالت نے شواہد اور میرٹ کی بنیاد پر درست فیصلہ دیا تھا، اس لیے اپیلیں خارج کی جائیں۔عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد دونوں مجرموں کی اپیلیں خارج کرتے ہوئے سزائے موت برقرار رکھنے کا حکم دے دیا۔انسدادِ دہشت گردی عدالت نے 20 مارچ 2021 کو دونوں مجرموں کو زیادتی کے جرم میں سزائے موت سنائی تھی۔ بعد ازاں دونوں مجرموں نے 25 مارچ 2021 کو اس فیصلے کو لاہور ہائیکورٹ میں چیلنج کیا تھا۔پراسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرہاد علی شاہ نے اس اہم کامیابی پر پراسیکیوشن ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ پنجاب پراسیکیوشن کی مو ثر پیروی کا نتیجہ ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ پراسیکیوشن ٹیم نے مقدمے کی ہر سطح پر بھرپور انداز میں پیروی کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

سعودی عرب میں صدی بعد نایاب اونیگر کی پیدائش

طبی ماہرین نے پیٹ کی چربی کم کرنیکا آسان نسخہ بتا دیا

وہ سیاحتی مقام جہاں آپ 64 لاکھ کا خزانہ تلاش کرسکتے ہیں

نظر کا دھوکا ،تصویر میں نظر آنے والا منہ کس گھوڑے کا ہے

امتحان کے 21سال بعد سرکاری نوکری،مگر عمر کی حد ختم

دنیا کے واحد جنگلی البینو پانڈا کی ویڈیو سامنے آ گئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اپنے آپ کو کھا رہے ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فقیر تو بہرحال صدا لگائے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب، ادب اور سوشل میڈیا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کھالیں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
تُو ساتھ ہو اور دور کا درپیش سفر ہو
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پیکرِ حیا وسخا
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak