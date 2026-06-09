صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علیمہ خان کی 2گواہوں کی دوبارہ طلبی،جرح کی درخواست منظور

  • پاکستان
علیمہ خان کی 2گواہوں کی دوبارہ طلبی،جرح کی درخواست منظور

احتجاج کیس میں انسداد دہشتگردی عدالت نے طلبی کے سمن جاری کردئیے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ملک سے انصاف ختم ہوگیا ،علمیہ خان کی گفتگو

راولپنڈی (خبر نگار،مانیٹرنگ ڈیسک) راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان کی 2گواہوں کی دوبارہ طلبی اور جرح کی درخواست منظور کرلی ہے ، علیمہ خان اپنے وکیل کے ہمراہ عدالت پیش ہو ئیں، پراسیکیوشن کی جانب سے استغاثہ کے گواہوں کو دوبارہ طلب کرنے پر اعتراض کیا گیا جسے عدالت نے مسترد کرتے ہوئے پہلے تفتیشی آفیسر راجہ افتخار اور این سی سی آئی اے کے آفیسر نادر کو دوبارہ جرح کے لئے طلبی کے سمن جاری کر دئیے ، مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی،دریں اثنا پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ملک سے انصاف ختم ہوگیا ہے ، اپنے حق کیلئے نکلنے کو جرم بنا دیا گیا،لوگوں کی آزادی ختم کر دی گئی ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قانون اور چہیتے Gogetter
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اٹھائیسویں ترمیم، بجٹ اور شاہ جی کی مسکراہٹ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد جموں و کشمیر اور مہاجرین کی سیٹیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
روپے کی قدرمقرر کرنے کے نقصانات
شاہد کاردار
رشید صافی
بیساکھیوں کا مرہون منت مینڈیٹ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
بالآخر سٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ہو گیا
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak