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عمران خان سے کل ملاقات کا دن 6ناموں کی فہرست جیل حکام کے حوالے

  • پاکستان
عمران خان سے کل ملاقات کا دن 6ناموں کی فہرست جیل حکام کے حوالے

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ کل ملاقات کا دن ہے ،6 ناموں کی فہرست فوکل پرسن اویس یونس چودھری ایڈووکیٹ نے جیل حکام کو بھجوا دی ہے ، فہرست میں میاں فیاض حسین ،جام عبداللہ ،قاضی عمران رفیق،عمادالحسن ،حسن جوئیہ، راجہ عثمان کے نام شامل ہیں ۔

اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ کل ملاقات کا دن ہے ،6 ناموں کی فہرست فوکل پرسن اویس یونس چودھری ایڈووکیٹ نے جیل حکام کو بھجوا دی ہے ، فہرست میں میاں فیاض حسین ،جام عبداللہ ،قاضی عمران رفیق،عمادالحسن ،حسن جوئیہ، راجہ عثمان کے نام شامل ہیں ۔

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