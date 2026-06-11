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اسلام آباد ہائیکورٹ:پیکا ایکٹ مقدمہ میں سیمابیہ طاہر کی عبوری ضمانت

  • پاکستان
اسلام آباد ہائیکورٹ:پیکا ایکٹ مقدمہ میں سیمابیہ طاہر کی عبوری ضمانت

اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے) اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو نے پیکا ایکٹ کیس میں ایف آئی اے کو سیمابیہ طاہر کی گرفتاری سے روکتے ہوئے جواب کیلئے نوٹس جاری کر دیا۔

ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت کے دوران سیمابیہ طاہر وکلاء کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئیں، موقف اختیار کیاگیا کہ ایف آئی اے کے پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ میں خدشہ ہے کہ گرفتار کرلیا جائے گا، عدالت نے آئندہ سماعت تک سیمابیہ طاہر کوعبوری ضمانت دے دی اور ایف آئی اے کو جواب کیلئے نوٹس جاری کر کے سماعت17 جون تک ملتوی کردی۔ 

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