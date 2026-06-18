صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک بھر میں بجلی بل کا نیا اور آسان فارمیٹ متعارف

  • پاکستان
ملک بھر میں بجلی بل کا نیا اور آسان فارمیٹ متعارف

بجلی کا نیا بل صارفین کی مشکلات،شکایات کو مدنظررکھ کرڈیزائن کیا گیا

 اسلام آباد(نامہ نگار)پاور ڈویژن نے ملک بھر میں بجلی کے بلوں کا نیا اور آسان فارمیٹ متعارف کرادیا ۔ڈسکوز نے وزارتِ توانائی کی ہدایت پر بجلی بلوں کا نیا ڈیزائن جاری کر دیا جس سے صارفین کے لیے بل کو سمجھنا مزید آسان ہوگا ، صارفین اب کھپت، بل کی تفصیلات اور ادائیگی کی معلومات دیکھ سکیں گے ، نیا فارمیٹ سادگی، شفافیت اور بہتر صارف تجربے کو مدنظر رکھ کر تیار اور صارفین کی شکایات کے بعد مکمل طور پر ازسرِنو ترتیب دیا گیاہے ۔ پرانا بل غیر ضروری معلومات، تکنیکی اصطلاحات، پیچیدہ ترتیب کے باعث سمجھنے میں مشکل تھا ۔ ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق نئے بل میں قابلِ ادائیگی رقم، آخری تاریخ اوریونٹس کی تفصیل نمایاں ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

اب واش روم خود آپ کے پاس آئیگا، نئی ٹیکنالوجی متعارف

دنیا کی سب سے باریک چاکلیٹ، منہ میں رکھتے ہی گھل جائے

جوناتھن کچھوے کیلئے گینیز ورلڈ ریکارڈز آئیکون کا اعزاز

کینسر کے علاج میں مصنوعی ذہانت امید کی نئی کرن

راکٹ سے خارج دھویں بارے سائنس دانوں کا انتباہ!

پگھلتے گلیشیئرز زیرِ سمندر ماحول تبدیل کر رہے :تحقیق

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نو سالہ ہانیہ کا قتل
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اختیار سے تھانیداری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
چین، پاکستان اور مشرقِ وسطیٰ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ معاہدہ اور فساد کی اصل جڑ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
دو ضدیوں کی صلح
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak