صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی کو کابینہ میں شمولیت کی دعوت، بلاول اہم وزیر ہونگے

  • پاکستان
پی پی کو کابینہ میں شمولیت کی دعوت، بلاول اہم وزیر ہونگے

وفاقی کابینہ میں ردوبدل متوقع ، وزیراعظم نے وزرا کی کارکردگی رپورٹ طلب کر لی کامرس، پاور، ہاؤسنگ میں تبدیلیوں کا امکان،نئے چہرے لائے جائینگے ، ذرائع

اسلام آباد(دنیا نیوز،این این آئی)حکومت نے پاکستان پیپلزپارٹی کو کابینہ میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے ماننے کی صورت میں چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری کو اہم وزارت کا قلمدان ملنے کا امکان ہے ۔ذرائع کے مطابق بجٹ  منظوری کے بعد وفاقی کابینہ میں ردوبدل متوقع ہے ، نئے چہرے سامنے لائے جائیں گے ۔وزیراعظم نے تمام وزرا سے کارکردگی رپورٹ بھی طلب کر لی، کارکردگی رپورٹ کے بعد وزرا کے قلمدان تبدیل کرنے کا عمل شروع ہوگا، کامرس، پاور، ہاؤسنگ، مواصلات، فنانس، خارجہ امور میں تبدیلیوں کا امکان ہے ۔ذرائع کے مطابق وزیراعظم کے کئی معاون خصوصی بھی تبدیلی کے جھکڑ میں آسکتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

12 وارداتیں، ڈاکوؤں نے 8شہریوں سے لاکھوں لوٹ لئے

سلنڈر دھماکا،آتشزدگی واقعات،بچہ جاں بحق ،6افراد زخمی

لاہور ایئر پورٹ پر انسانی سمگلنگ کی کوشش ، 5 مسافر آف لوڈ

کئی علاقوں میں بارش ، مختلف حادثات میں 5افراد جاں بحق

نارنگ منڈی:25سالہ نوجوان نے خودکشی کرلی

چونیاں:ماں بیٹا قتل کیس، مرکزی ملزم کو سزائے موت ،3کو عمر قیدو جرمانہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
سمارٹ فون سے سوشل میڈیا ٹیکس تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
چھتر پارک اور جامعات کا مستقبل
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آزاد کشمیر اور آرٹیکل 257
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
شریکا اک زہر قاتل
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کنٹینر کے اوپر یا اندر
آصف عفان
امیر حمزہ
دو پھول اور گلشن
امیر حمزہ
Dunya Bethak