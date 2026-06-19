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کئی علاقوں میں بارش ، مختلف حادثات میں 5افراد جاں بحق

  • جرم و سزا کی دنیا
کئی علاقوں میں بارش ، مختلف حادثات میں 5افراد جاں بحق

اسلام آباد ،راولپنڈی ،فیصل آباد میں گرمی کا زورٹوٹ گیا،آج بھی امکان پختونخوا میں آسمانی بجلی گرنے سے 3افراد، دیوار گرنے سے 2بچے چل بسے

 لاہور،کوہاٹ،ہنگو(آئی این پی،این این آئی،آن لائن)ملک کے مختلف علاقوں میں تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش، پختونخوا میں آسمانی بجلی گرنے اور دیواریں گرنے کے مختلف واقعات میں 5افراد جاں بحق، 4زخمی ہو گئے ، محکمہ موسمیات نے آج بھی بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کر دی ہے ،گزشتہ روز اسلام آباد ، راولپنڈی ،فیصل آبادسمیت مختلف علاقوں میں گرج چمک اور آندھی کے ساتھ بارش ہوئی جس سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ادھر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ اور گردونواح میں شدید آندھی اور طوفانی ہواؤں کے نتیجے میں ایک دیوار اچانک منہدم ہوگئی جس کے ملبے تلے دب کر 2 کمسن بچیاں موقع پر ہی جاں بحق ہوگئیں۔ضلع ہنگو میں تھانہ کلایا کے علاقے میروبک میں قبر کھودنے میں مصروف افراد پر اچانک آسمانی بجلی آن گری اور زد میں آکر 3 موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ 4جھلس کر شدید زخمی ہو گئے ۔پی ڈی ایم اے کے مطابق چترال، دیر، سوات، شانگلہ اور کوہستان کے حساس علاقوں میں بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ موجود ہے ۔ 

 

 

 

 

 

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